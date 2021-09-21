Именины 23 сентября - у кого сегодня особенный день

Сегодня День ангела отмечают владельцы 12 имиен - Андрей, Евгений, Климент, Павел, Петр и Константин.
Однако особый этот день является для Павлов и Петров, ведь сегодня в церкви почитают их наставников святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В народе их называют рябинниками.
Gazeta.ua предлагает поздравить именинников душевными словами.
Поздравление в прозе
Поздравляю с Днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас всякий час, сохраняет от всего злого и поощряет на добрые дела.
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Желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!
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Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет рядом в минуты радости и печали, любви и расставаниях, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
Поздравления в стихах
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Имя ребенку дается родителями.
Бог каждому назначает ангела-хранителя.
С этого момента имя человека во
многом определяет его судьбу.
Важно содержать свое имя -
этот "божественный код" - в чистоте духовной.
И тогда ангел-хранитель будет благоволить
и поддерживать человека.
Счастья тебе, наш дорогой именинник!
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Светлый ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал -
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.
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