Именины 23 сентября - у кого сегодня особенный день

Сегодня День ангела отмечают владельцы 12 имиен - Андрей, Евгений, Климент, Павел, Петр и Константин.

Однако особый этот день является для Павлов и Петров, ведь сегодня в церкви почитают их наставников святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В народе их называют рябинниками.

Gazeta.ua предлагает поздравить именинников душевными словами.

Поздравление в прозе

Поздравляю с Днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас всякий час, сохраняет от всего злого и поощряет на добрые дела.

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Желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

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Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет рядом в минуты радости и печали, любви и расставаниях, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

Поздравления в стихах

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Имя ребенку дается родителями.

Бог каждому назначает ангела-хранителя.

С этого момента имя человека во

многом определяет его судьбу.

Важно содержать свое имя -

этот "божественный код" - в чистоте духовной.

И тогда ангел-хранитель будет благоволить

и поддерживать человека.

Счастья тебе, наш дорогой именинник!

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Светлый ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

Фото: holrem.com

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