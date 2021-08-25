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Именинники 26 августа: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка

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Именинники 26 августа: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
День ангела отмечают Ирина, Ксения и Максим. Фото: pixabay.com

26 августа день ангела отмечают Ирина, Ксения, Максим. Не забудь поздравить знакомых именинников с праздником.

Gazeta.ua предлагает узнать значение и происхождение этих имен.

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Имя Ирина пользуется популярностью в Украине. Это имя имеет древнегреческое происхождение. Скорее всего, оно происходит от имени "Eirene", принадлежавшего древнегреческой богини мира и спокойствия. Буквальную трактовку значение этого имени звучит как "мир и покой".

Имя Ксения имеет различные версии происхождения. По одной - оно имеет греческие корни, на Руси оно звучало, как Аксинья. По другой версии Ксения - производная от греческого имени Поликсения.

Покровительницей женщин считается Петербургская юродивая Ксения. Она после смерти мужа раздала все имущество и в мужской одежде собирала пожертвования, а по ночам молилась в поле. Считается, что благодаря ей произошло много исцелений, чудес, пророчеств. Прожила она в молитвах 45 лет.

Имя Максим происходит от римского родового имени Maximus, что означает "величайший". Считалось, что это имя поможет своему владельцу достичь больших высот в профессиональной сфере, а также убережет от бед и коварства друзей.

В Украине имя Максим начало распространяться в 1960 годах ХХ века, причем рост его осуществлялся бурными темпами. Оно входило в топ-5 самых популярных.

Поздравления для именинников

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

У самой нежной и красивой
Сегодня праздник наступил:
Хочу, чтоб Ангел белокрылый
Тебе счастье подарил.

Хочу, чтоб ты всегда смеялась,
Мир без твоих улыбок пуст.
Чтоб никогда не огорчалась,
Забыла, что такое грусть!

***

Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

***

Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и укрывал своим крылом! С Днем ангела тебя, (имя)!

***

От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

26 августа отмечается народный праздник Тихон Страстной. Наши предки в этот день чтили богослова Тихона Задонского. В этот день по традиции принято обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная". Поэтому праздник и получил такое название.

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