Именинники 23 мая - как сегодня назвать ребенка

23 мая верующие отмечают День святого апостола Симона Зилота. В народе этот праздник называют Симонове зело.
День Ангела сегодня празднуют Таисия, Кирилл и Василий.
Имя Таисия имеет древнегреческое происхождение и означает "надлежащее богине Изиде". Она спокойная, общительная, рассудительная, внимательно наблюдает за людьми. Эти женщины осторожны в выборе друзей и мужа, не сразу начинают доверять. Однако они становятся верными спутниками, которым можно доверить все тайны.
Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное позитивное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они хотят во всем быть лучшими и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".
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Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.
Поздравления для Таисии
Для священной миссии
Выбран день веселый,
Принимай Таисия
Поздравлений горы.
Массу пожеланий,
Счастья и здоровья,
В жизни процветания
С радостью, любовью.
Поздравления для Кирилла
Кирилл, пусть только все хорошее
К тебе сегодня вдруг придет,
Пускай плохое будет - прошлое,
А лучшее лишь только ждет.
Пускай мечты твои сбываются,
Ведь ты же это заслужил,
Пусть только лучшее случается,
Любви, терпения и сил!
Поздравления для Василия
Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.
Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.
Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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