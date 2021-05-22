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воскресенье, 23 мая 2021 03:01

Именинники 23 мая - как сегодня назвать ребенка

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Именинники 23 мая - как сегодня назвать ребенка
В этот день женщины идут в лес собирать зелье. Фото: pinterest.com

23 мая верующие отмечают День святого апостола Симона Зилота. В народе этот праздник называют Симонове зело.

День Ангела сегодня празднуют Таисия, Кирилл и Василий.

Имя Таисия имеет древнегреческое происхождение и означает "надлежащее богине Изиде". Она спокойная, общительная, рассудительная, внимательно наблюдает за людьми. Эти женщины осторожны в выборе друзей и мужа, не сразу начинают доверять. Однако они становятся верными спутниками, которым можно доверить все тайны.

Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное позитивное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они хотят во всем быть лучшими и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".

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Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.

Поздравления для Таисии

Для священной миссии
Выбран день веселый,
Принимай Таисия
Поздравлений горы.
Массу пожеланий,
Счастья и здоровья,
В жизни процветания
С радостью, любовью.

Поздравления для Кирилла

Кирилл, пусть только все хорошее
К тебе сегодня вдруг придет,
Пускай плохое будет - прошлое,
А лучшее лишь только ждет.

Пускай мечты твои сбываются,
Ведь ты же это заслужил,
Пусть только лучшее случается,
Любви, терпения и сил!

Поздравления для Василия

Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.
Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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