Именинники 13 июня: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка.

13 июня именины празднуют Борис и Николай. Не забудьте поздравить виновников торжества с Днем Ангела.
Gazeta.ua предлагает узнать значение и происхождение имен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто сегодня празднует День Ангела и как оригинально поздравить существительных
Имя Борис имеет славянские корни, зародилось в Древней Руси на территории современных России и Украины.
Имя Борис восходит к давньословянського имени Борислав и переводится на современный украинский как "славный в борьбе", "воин". Некоторые лингвисты считают, что оно означает "лесной, боровой", "крепкий". Имя Борис принесли монголы во время своего господства на Руси. Если оно имеет тюркские корни, то, вероятно, происходит от слова "башыр" - "выгода". В Древней Персидской Империи было имя Бориз - "наследник". На арабском имя интерпретируется как "выдающийся".
Поздравления для Бориса
В день именин желаю я тебе, Борис,
Чтоб Бог берег, чтоб над твоею головою
Хранитель-ангел, как орел степной, завис,
Чтоб он всегда был рядышком с тобою.
Пускай горит счастливый свет в глазах,
Пусть в дверь твою беда не постучится,
Пусть ждет тебя, Борис, успех в делах,
А все, что снилось, обязательно, свершится.
Имя Николай означает: "царит человек", "возвышается над всеми", "ведущийя". Родина этого имени - Древняя Греция. Первая его часть, Ника, трактуется "победа". Вторая, "лоас", народ. Поэтому можно утверждать, что значение имени Николай - "человек, который может победить целый народ".
Поздравления для Николая
В праздник личный, Николай,
Ты желанья загадай,
Чтобы жизнь была красивой,
И сбылись все перспективы,
Деньги знали в дом дорогу,
Приходили, и помногу,
Дружба чтоб была без фальши,
Забрал беды день вчерашний,
Чтоб в семье уют царил,
Каждый день счастливым был.
И сегодня, несомненно,
Всё исполнится мгновенно!
Православная церковь 13 июня чтит память апостола Еремея Команского. В народе святой получил прозвище "Розпрягальник". Такое название народного праздника связана, по всей видимости, с тем, что после окончания посевных работ лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли, то есть, другими словами, лошадей распрягали.
Комментарии