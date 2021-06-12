Именинники 13 июня: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка.

Сегодня День Ангела празднуют Борис и Николай. Фото: pixabay.com

13 июня именины празднуют Борис и Николай. Не забудьте поздравить виновников торжества с Днем Ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать значение и происхождение имен.

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Имя Борис имеет славянские корни, зародилось в Древней Руси на территории современных России и Украины.

Имя Борис восходит к давньословянського имени Борислав и переводится на современный украинский как "славный в борьбе", "воин". Некоторые лингвисты считают, что оно означает "лесной, боровой", "крепкий". Имя Борис принесли монголы во время своего господства на Руси. Если оно имеет тюркские корни, то, вероятно, происходит от слова "башыр" - "выгода". В Древней Персидской Империи было имя Бориз - "наследник". На арабском имя интерпретируется как "выдающийся".

Поздравления для Бориса

В день именин желаю я тебе, Борис,

Чтоб Бог берег, чтоб над твоею головою

Хранитель-ангел, как орел степной, завис,

Чтоб он всегда был рядышком с тобою.

Пускай горит счастливый свет в глазах,

Пусть в дверь твою беда не постучится,

Пусть ждет тебя, Борис, успех в делах,

А все, что снилось, обязательно, свершится.

Имя Николай означает: "царит человек", "возвышается над всеми", "ведущийя". Родина этого имени - Древняя Греция. Первая его часть, Ника, трактуется "победа". Вторая, "лоас", народ. Поэтому можно утверждать, что значение имени Николай - "человек, который может победить целый народ".

Поздравления для Николая

В праздник личный, Николай,

Ты желанья загадай,

Чтобы жизнь была красивой,

И сбылись все перспективы,

Деньги знали в дом дорогу,

Приходили, и помногу,

Дружба чтоб была без фальши,

Забрал беды день вчерашний,

Чтоб в семье уют царил,

Каждый день счастливым был.

И сегодня, несомненно,

Всё исполнится мгновенно!

Православная церковь 13 июня чтит память апостола Еремея Команского. В народе святой получил прозвище "Розпрягальник". Такое название народного праздника связана, по всей видимости, с тем, что после окончания посевных работ лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли, то есть, другими словами, лошадей распрягали.