Именинники 13 апреля - кто сегодня празднует День Ангела

13 апреля именины празднуют Анна, Вениамин, Иннокентий и Иосиф. Фото: odessa-life.od.ua

13 апреля по церковному календарю вспоминают Святого Ипатия Чудотворца. Он является покровителем беременных женщин.

Также 13 апреля считается особым днем ​​для Анны, Вениамина, Иннокентия и Иосифа, рассказывает Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицький.

"Именины - это как день рождения. В этот день именинники должны поблагодарить за жизнь, за Божью благодать, за семью. Лучше всего прийти и помолиться в храме", - говорит отец Лаврентий.

Имя Анна происходит от древнееврейского Ханна - "благосклонность", "храбрость", "сила". У Анны с раннего детства проявляется ее главное качество - доброта. Она с радостью ухаживает за котятами, щенками, птичками. Играя со своими куклами, обращается с ними, как с младшими детьми. В более старшем возрасте она способна оказать серьезную помощь своим близким, попавшим в затруднительное положение.

Имя Вениамин имеет древнееврейское происхождение, означает "сын любимой из жен". В детстве важно заметить одаренность Вениамина. Родителям и учителям нужно с особым вниманием отнестись к таланту мальчика и создать ему необходимые условия для развития. Вениамин упорен в достижении поставленных целей и поэтому нередко добивается значительных профессиональных успехов. Немного романтик, может писать стихи, но земные дела в целом берут верх и поэзия для Вениамина остается лишь увлечением. Увлекается коллекционированием.

В жизни Вениамина ждет немало трудностей. Чтобы не обидеть другого, он готов отказаться от своей выгоды. Вениамин уступает не только в мелочах, но и в более серьезных вещах - более высокая должность, очередь на квартиру. Теща легко добивается от Вениамина исполнения своих капризов.

Имя Иннокентий это очень древнее имя, оно пришло к нам из Византии и переводится как "невинный" .Характер покладистый, замкнутый. В раннем детстве часто болеют. Они очень скромны и продвигаются к цели медленно. Живут богатой духовной жизнью, трудно сходятся и так же нелегко расстаются с людьми.

Имя Иосиф древнееврейского происхождения, означает: увеличение, прибыль. В раннем детстве Иосиф бывает раздражителен. Этому мальчику трудно угодить: то каша не та, то игрушка не такая, какую он видел в витрине магазина. К школьному возрасту это качество незаметно проходит. С Иосифов вырастают покладистые, добрые, сердечные люди, отзывчивые на любую беду, всегда готовые прийти на помощь тем, кто нуждается. Они хорошие мужья и отцы. Причем обычно у Иосифа бывает не менее двух детей, которых он очень любит и о которых неустанно заботится до конца своих дней. Хотя многие Иосифы в первом браке несчастны - им почему-то попадаются жены с плохим характером. Второй брак, как правило, удачен.

Именинами в народе называют День Ангела или день Святого Покровителя. Именины праздновались с первых веков христианства.

13 апреля по народному календарю судили о погоде. В православии в этот день чествуют преподобного Ипатия Чудотворца. Святой славился исцеление молитвами лечили слепых и людей которые страдают водянкой. Благодаря молитвам Ипатия Чудотворца много бесплодных женщин смогли забеременеть, а в кормящих грудью матерей повысилась лактация.