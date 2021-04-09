Именинники 10 апреля - кто сегодня празднует День Ангела;

10 апреля празднуют именины Марии, Иларионы, Степаны и Саввы. Фото: pixabay.com

10 апреля День ангела отмечают многие украинцы. В частности, сегодня особый день для Марии, Илариона, Степана и Саввы.

Gazeta.ua предлагает узнать историю каждого из этих имен и святых, в честь которых отмечают именины.

Имя Иларион пришло к нам из древнегреческого языка и означает "веселый", "радостный".

10 апреля связывают с преподобным Иларионом Новым. С юности он посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворе. По непорочность и святость жизни он сначала удостоился сана пресвитера, а затем игумена Пеликитського монастыря.

Иларион имел дар исцеления и изгнания нечистой силы. Говорят, умел вызывать дождь в разгар летней засухи, наполнял сети рыбой, когда не было улова, и отгонял от полей птиц и вредителей.

Иларион прожил долгую жизнь, однако погиб от рук полководца Лаханодракона.

Имя Мария образовалось от древнееврейского имени Мирьям (Мириам) и означает "желаема", "беззаботная". Также его иногда переводят как "печальная госпожа". Имя Мария самое распространенное в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса.

Во время Великого поста чтят память святой Марии Египетской. Известная как большая пустынница и аскетка. В 12 лет она ушла из дома и вела распутный образ жизни. В 17 признала свои грехи и начала молиться в Иорданской пустыне. Среди песков прожила 48 лет.

Имя Степан в переводе с древнегреческого Стефанос означает "венок", "корона". Церковнославянский форма, принятая в православии - Стефан.

10 апреля связывают с исповедником и игуменом Стефаном Триглийским. С самой юности святой подвижник посвятил свою жизнь Богу и принял монашеский постриг, а потом стал настоятелем Триглийского монастыря, близ Константинополя. Когда началось гонение на святые иконы, святого игумена заставляли подписать отречение от иконопочитания. Стефан отказался и обвинил императора в лукавстве. За это его замучили в тюрьме.

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Именем Савва родители называют мальчиков в православных и католических семья Украины, России, Белорусси, Грузии и Израиля.

В лингвистов нет единой теории о возникновении имени Савва. Одни специалисты считают, что с языка древних евреев оно переводится как "опытный" или "мудрый". Другие филологи заявляют, что имя Савва - сокращение от Савватиос, что отсылает нас к слову "суббота".

Днем своих именин священники Православной церкви Украины советуют не пренебрегать. Простят вспомнить своих святых покровителей и помолиться к ним или же сходить в церковь.

10 апреля для православных и греко-католиков наступила Родительская суббота 4-й седмицы Великого поста. В этот день в храмах совершается особое поминовение умерших.