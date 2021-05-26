Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник

29 мая стоит поздравить владельцев имен Георгий и Федор. Сегодня они празднуют День Ангела.
Gazeta.ua предлагает больше узнать о значении этих имен и выбрать приветствие для именинников.
Имя Георгий происходит от древнегреческого слова "георгос", что означает "обрабатывать землю".
В христианстве особенно почитается святой Георгий Победоносец, который был каппадокийских воином и принял в II в н.э. мученическую смерть. После смерти святой Георгий явился на землю, чтобы убить ужасного дракона, который пожирал людей на территории современного Ливана, в дальнейшем стало излюбленным сюжетом иконописцев. Среди православных святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и пастухов.
Имя Федоргреческого происхождения, в переводе означает "дарованный Богом".
Православные почитают святого Федора Стратилата. Мужчина был искусным воином в городе Гераклее, где проповедовал Божьи наставления. В то же время император Ликиний начал жестокое гонение на христиан. Святой пригласил правителя в Гераклее, пообещав принести жертву языческим богам. Для этого захотел собрать у себя в доме все золотые и серебряные статуи богов, только были в Гераклее. Ликиний поверил словам святого. Однако, завладев идолами, святой Федор разбил их на куски и раздал нищим. За это его пытали и убили.
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Поздравление для именинников
Поздравляю с днем рождения! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты, в свою очередь, не заставлял его за себя краснеть!
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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех бед.
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В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
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Ангел - хранитель в ночи
Зажжет над тобой три свечи,
Первую - за любовь,
Вечного счастья новь.
Вторую - за доброту,
Правду и прямоту.
Третья свеча сохранит
Тебя от невзгод и обид.
29 мая в православной церкви почитают память Преподобного Феодора Освященного. Он прославился тем, что еще с детства сам отказался от радости земной жизни ради веры в Бога.
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