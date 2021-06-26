Илон Маск распродал имущество и переехал в лачугу

Фото: Flickr.com/ Steve Jurvetson

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск распродал всю недвижимость и переезжает в сборный домик за 50 тысяч долларов на территории своей космической компании. Об этом он сам сообщил в Twitter.

Новый дом предпринимателя состоит из блоков быстровозводимого жилья, площадь его составляет 400 квадратных футов (37 квадратных метров), и Маск назвал это помещение своим основным и единственным домом.

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"Мой основной дом - это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на Starbase, который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", - рассказал он в ответ на вопрос пользователя.

Ранее основатель SpaceX и технологический миллиардер пообещал продать все свое имущество и "не иметь дома" перед запуском колонии на Марсе в 2050 году.