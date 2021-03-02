Игорь Данилов - это мессия. А анунаки спасают Землю от алексианцив. Рассказываем, что такое АллатРа

"АллатРа" действует в Украине, России и еще в некоторых странах Европы. Фото: allatra.ua

Алексианци захватят нашу планету, а защитить ее могут только аннунаки, считает лидер религиозной организации "АллатРа" Игорь Данилов.

Сторонники движения имеют магические способности и могут спасти мир, а Данилов - новый мессия, чью ауру видно на видео, высмеяли "АллатРу" на YouTube-канале "Телевидение Торонто".

Объединение действует в Украине, России и еще в некоторых странах Европы. Официально средства поступают из благотворительных взносов сторонников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Члены культа убили пять человек

Распространяют свои идеи на YouTube - на канале уже более 200 тыс. подписчиков. Там проводят семинары, встречи с лидером и делают вид, что знают все о паранормальных тайнах мира.

Сторонниками "АллатРы" являются украинские звезды - Снежана Егорова и Надежда Савченко, Ирина Билык и Виталий Козловский. Организация сотрудничала с несколькими городскими головами. А в центре Коростеня даже установили памятник "АллатРе" вместо мемориала Небесной сотни.

Стадионы Данилов пока не собирает, но печатает календари и размещает билборды.

Игорь Данилов родом из Донецкой области. В одном из открытых источников, включая базу авторефератов, диссертаций Национальной библиотеки Украины им. Вернадского, нет сведений о его научные труды или достижения, за которые присваиваются ученые звания.