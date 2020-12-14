Идея поместной церкви постепенно движется на восток Украины - религиовед

Александр Саган: Полтавщина, Днепропетровщина, Запорожье достаточно скоро, без сомнения, тоже массово подхватят идею. Фото: reuters

Переход приходов в ПЦУ отчасти имеет региональную окраску. Это можно объяснить еще и политикой местных властей, которые часто блокируют проведение общего собрания верующих.

Об этом в интервью журналу "Краина" говорит религиовед Александр Саган.

"Однако есть улучшения. Например, исследовании Центра Разумкова, проведенной в октябре 2020 года, показало, что ПЦУ достаточно мощно растет. 2 года назад 20 процентов православных отождествляли себя с Поместной церковью Украины. Сегодня - более 30 процетов (32,2% относят себя к ПЦУ, 21,9% - к УПЦ Московского патриархата, 0,8% - к другим православным церквям, 43,1% заявили, что они "просто православные". Прихожанами ПЦУ называет себя большинство православных в западных областях Украины - 52,2%, к УПЦ МП там причисляют себя 28,1%, к "просто православным" - 17,4%. В восточных областях 59,9% считают себя "просто православными", 26, 2% - прихожанами УПЦ МП, 11,2% - прихожанами ПЦУ, - Gazeta.ua). Исследование показало несущественный рост позиции Московского патриархата впервые за десять лет. Это связано с информационной кампанией. УПЦ МП имеет медийные каналы, по которым доносит свои идеи и искажает образ Поместной церкви Украины. А поддержка ПЦУ и необходимости автокефалии в СМИ фактически исчезла", - объясняет эксперт.

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По его словам, сейчас ПЦУ - это преимущественно центр и запад Украины.

"Но есть четкая тенденция к тому, что идея поместности постепенно сдвинулось с запада в центр. Со временем она будет переходить Днепр и охватывать восток и юг. Полтавщина, Днепропетровщина, Запорожье достаточно скоро, без сомнения, тоже массово подхватят идею", - добавляет Александр Саган.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Краина" от 10 декабря.

Около 600 общин перешли из-под юрисдикции УПЦ МП к ПЦУ за 2 года.