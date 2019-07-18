"Идеологически Зеленский максимально аморфный. Чувствует эпоху" - Померанцев

Питер Померанцев: "Каждый видит в Зеленском то, что хочет"

На выборах президента в Украине произошло то же, что в США во время выборов Дональда Трампа и в Британии во время Brexit, предположил британский журналист, писатель Питер Померанцев в интервью журналу "Країна".

- Люди говорят: всем надоела коррупция, хотят что-то новое. Идеологически Владимир Зеленский - максимально аморфный. Чувствует эпоху. Каждый видит в нем то, что хочет, и может артикулировать через него совершенно разные надежды. Вопрос в том, что он будет делать, получив власть.

Популизм как стратегия делать различные сообщения для разных избирателей - опасен, говорит журналист.

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"Чтобы собрать их вместе, им придумывают политическую идентичность. Уж не идеологическую, потому что у этих людей совершенно разные идеологии. Это как придумывать новый народ для каждых выборов. Это опасно тем, что нужна очень аморфная идея. Ты избегаешь всего, что могло бы разделить избирателей. Потом люди не могут войти в диалог с властью или партией, потому что там ничего нет. Они продали себя в виде 50 различных сообщений. Становится непонятно, как вообще эта демократия должна работать. "

Такие стратегии рождаются от современной фрагментированной структуры медиа. Это не хорошо и не плохо - это неизбежно, считает журналист.

"В Италии победили " Пять звезд" - цифровой пиар-проект, который стал партией. Делали различные блоги для различных избирателей. Кому-то - на тему Италии, кому-то - о миграции, за Россию, против России. Все для всех. Когда пришли к власти, не могли править. вступили в коалицию с ультраправыми. Те набрали лишь 17%, но паразитировали на победителях - продвигали свою политику против миграции."

Это будет продолжаться, прогнозирует эксперт.

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"Трамп тоже не смог править в США. Различные группы интересов используют его для достижения точечных целей.

Brexit невозможно выполнить. Он случился по такому количеству причин, никто не понимает, что он означает. Одни говорят: это было о миграции. Другие: нет, это о суверенитете. Третьи - амбиции националистов. Четвертые - потому что нам не нравилась политика сокращений. Пятые - нет, это о мусульманах. Все эти лозунги были во время кампании. Они победили благодаря этой размытости. Иначе проиграли бы. Теперь должны принимать политические решения на базе смыслового хаоса ".

Полное интервью с Питером Померанцевым читайте в журнале "Країна" от 12 июля.