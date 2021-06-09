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среда, 09 июня 2021 19:08

IBOX Bank выиграл суд у собственника и главреда сайта mind.ua Евгения Шпитко

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IBOX Bank выиграл суд у собственника и главреда сайта mind.ua Евгения Шпитко
Фото: versii.com

Броварской горрайонный суд Киевской области, рассмотрев на открытом заседании заявление ООО "Фьючер Медиа" (управляет сайтом mind.ua) о компенсации затрат связанных с рассмотрением дела в результате необоснованных действий истца при рассмотрении дела № 361/7839/20 по иску АО "Айбокс Банк" (IBOX Bank) к ООО "Фьючер Медиа" и физлицу о защите личного неимущественного права на неприкосновенность деловой репутации и возмещении морального (неимущественного) вреда, принял решение отказать ООО "Фьючер Медиа" в удовлетворении его заявления.

Как следует из решения суда, представитель ООО "Фьючер Медиа", доля в размере 90% которого принадлежит главному редактору сайта mind.ua Евгению Шпитко, просил суд взыскать расходы на правовую помощь с АО "Айбокс Банк", однако суд отказал в таком требовании, сообщают "Версии".

Напомним, в октябре прошлого года стало известно о том, что IBOX Bank подал в суд на издание mind.ua. В банке считают, что они понесли моральный ущерб от публикации, размещенной на ресурсе, и хотят взыскать с ответчика 2 млн грн компенсации.

В июле 2020 года ООО "Фьючер Медиа" (сайт mind.ua) проиграло иск о защите чести и деловой репутации. Суд признал недостоверными данные в одной из публикаций, написанной внештатным автором mind.ua и размещенной на этом сайте. Решение было обжаловано и сейчас рассматривается в вышстоящей инстанции. Осенью 2020 года на сайте mind.ua вышла уже другая публикация. В ней самые известные компании Украины, среди которых крупнейший мобильный оператор "Киевстар" (гендиректор Александр Комаров), а также ряд других крупных компаний финансового рынка, банки, их акционеры и руководители, обвинялись якобы в нарушении законов Украины и противоправных действиях. За эту публикацию на сайт mind.ua были также поданы несколько исков, которые будут рассмотрены в суде уже в этом году.

Евгений Шпитко подал декларацию за 2018 год, как лицо уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления. Согласно его декларации, за весь 2018 год он заработал всего 45 тыс. грн по основному месту работы в ООО "Фьючер Медиа" (mind.ua) и еще 12 тыс. грн по совместительству в ООО "Продакшн студия "Реальная экономика", которая на 100% ему же и принадлежит.

По данным Opendatabot, чистая прибыль ООО "Фьючер Медиа" в 2020 году составила 31,8 тыс. грн.

Также ранее СМИ сообщали о том, что сайт mind.ua уличили в обмане партнеров и рекламодателей путем накрутки ботами официального Telegram-канала mind_live, страницы на Facebook, Viber-чата, а также статистики сайта. После этого от сотрудничества с сайтом отказались некоторые из рекламодателей.

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