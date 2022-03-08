"Хватают на улице, забирают паспорт и отправляют воевать" - видео с боевиком так называемой ЛНР

Боевик так называемой ЛНР рассказал, что его на войну мобилизовали против воли. Фото - 5 канал

На войну с Украиной мобилизуют солдат так называемых ЛНР и ДНР против их воли. Мужчин просто хватают на улицах и везут на территорию Украины, где сейчас происходят боевые действия. Об этом рассказал боевик из так называемой ЛНР.

Видео было выложено в Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Это видео с боевиком так называемой "ЛНР" покажет всю суть политики оккупантов и профессионализм "супер мощной армии РФ". Например, вы знаете, как проходит мобилизация на территориях, которые решила "защищать" Россия? А какой уровень путинских воинов, которые прут" на Украину?" - отметили в публикации, процитировав боевика на видео.

В кадре он сообщил, что родом из Алчевска. "Мобилизовали" его, когда мужчина шел в магазин за продуктами.

"Вышел в магазин за продуктами, меня упаковали прямо на улице и привезли в какое-то здание. Потом погрузили в самосвалы и с другими повезли дальше", - сказал задержанный.

Никакой предварительной подготовки у мужчины не было.

"Сказали воевать. Но когда начался обстрел, я с другими залез в танк и прятался. Стрелять не стрелял – потому что не умею даже", - сказал мужчина.

Он подчеркнул, что не хотел воевать, а таким, как сам посоветовал - прятаться, пока война не завершится.

В России полицейские пытают задержанных на митингах против войны с Украиной. Об этом свидетельствует аудиозапись, которую сделала, вероятно, на диктофон задержана 26-летняя Александра Калужских. По словам задержанной, ее били по ногам, давали подзатыльники по голове, били по лицу и голове бутылкой с водой, вырывали телефон и бросали в стенку, хватали за волосы, дергали, обзывали и угрожали.