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пятница, 12 февраля 2021 08:00

Хуже будет очищаться кровь - медицинский гороскоп на 12 февраля

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Хуже будет очищаться кровь - медицинский гороскоп на 12 февраля
Избегайте переохлаждения. Легко будет подхватить простуду и простудить уши. Фото: pixabay.com

12 февраля не допускайте нервного истощения. Может появиться дрожь в руках. Резко снизится работоспособность. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Ослабляется работа печени, - говорит астрологиня. – Хуже будет очищаться кровь. Принимайте только крайне необходимые лекарства. Откажитесь от алкоголя. Избегайте переохлаждения. Легко будет подхватить простуду и простудить уши. При обследовании репродуктивных органов будут выявлены новые проблемы. Не спешите с началом лечения. Чуть позже обследуйтесь еще раз".

Овен

Застойные явления в легких дадут о себе знать. Будет возникать одышка. Введите в дневной распорядок дыхательную гимнастику.

Телец

Усильте уход за полостью рта. Подберите себе новую зубную пасту. Позаботьтесь об укреплении эмали зубов.

Близнецы

Не делайте проколов на теле и татуировки. На коже появятся воспаления. Будет заживать долго и неэстетично смотреться.

Рак

Применение новых медицинских препаратов может вызвать аллергическую реакцию. Контролируйте их совместимость.

Лев

Ухудшается эластичность связок. Неловкое падение может привести к их травмирования. Передвигайтесь осторожно.

Дева

Нельзя делать операций на органах зрения. Берегитесь загрязнения слизистой глаза.

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Весы

Изменение температуры воздуха спровоцирует насморк. Устойчивыми к этому окажутся только закаленные организмы.

Скорпион

Не стоит одевать новую обувь. Быстро будут появляться ранки на ногах. Вы будете чувствовать неудобства в течение дня. Сделайте вечером массаж стоп.

Стрелец

Поставленные в этот день диагнозы потребуют дальнейшего подтверждения. Хорошее время для начала лечения травами.

Козерог

Будет беспокоить изжога. Откажитесь от фаст-фудов. Обедайте в спокойной приятной атмосфере, не торопитесь.

Водолей

Избегайте переохлаждения нижней части тела. Держите ноги в тепле. Не провоцируйте обострения цистита.

Рыбы

Активизируйте кровообращение. Дайте телу возможность много двигаться. Передвигайтесь пешком. Не избегайте физического труда.

Астрологический прогноз на 12 февраля никого не оставит равнодушным. Стало известно, какие знаки будет сопутствовать успех.

Автор: Gazeta.ua
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