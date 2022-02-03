"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог

Петр Охотин: "Реакция Запада демонстрирует, что повторения 2014-го не будет. У российской армии меньше ресурсов и вооружения, чем войска НАТО". Фото: Тарас Подолян

России нужно нагнетание, чтобы обвинить Зеленского в неуступчивости. Она требует у Запада перестать расширять НАТО, с целью ослабить Украину. Москва повышает ставки, чтобы вернуть ОРДЛО на собственных условиях.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политтехнолог Петр Охотин.

"Россия немного переиграла. Даже такие страны, как Финляндия, вдруг подняли вопрос вступления в Североатлантический альянс, – говорит он. – В 2014-м РФ сделала антироссийскими многих людей, которые относились к ней снисходительно. Сейчас то же самое. Не исключаю, что Москва постарается устроить провокацию в стиле 2008-го. И для этого ей нужно нагнетание, чтобы потом обвинить Зеленского, мол, он сорвался с цепи и не послушал международных партнеров".

После обвинения Медведчука в госизмене и закрытия пророссийских каналов РФ потеряла "пятую колонну" в Украине. Путина это раздражает, отмечает политтехнолог.

"Реакция Запада демонстрирует, что повторения 2014-го не будет. У российской армии меньше ресурсов и вооружения, чем войска НАТО. Россия имела две косвенные стычки со странами Альянса – проход британского эсминца Defender по крымским водам летом 2021-го, когда россияне вроде бы открыли предупредительный огонь. И сбивание российского самолета Су-24 турецкими военными осенью 2015-го. Это демонстрирует, как реагирует Россия, если дать ей по яйцам, по словам бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского", – сказал он.

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Ультиматум Кремля Запада по поводу нерасширения НАТО был обманным маневром. Настоящая его цель – ослабление Украины, утверждает Охотин.

"Самый опасный вариант – имплементация Минских соглашений, подписанных в условиях российского наступления. Это договоренности, чтобы на территории Украины не работали наши законы. Россия повышает ставки, чтобы нам казалось божьей благодатью принятие ОРДЛО, проведение там выборов. Но ни при Порошенко, ни при Зеленском им это не удалось. Надо, чтобы власть и дальше не шла на такие шаги", – сказал он.

У РФ есть несколько сценариев. Это полное присоединение ЛНР и ДНР к России, чем отчасти разъясняется паспортизация местных. Или возвращение оккупированных территорий Донбасса в обмен на то, что мы забываем о Крыме, считает политтехнолог.

"Возвращение Донбасса на российских условиях – худший сценарий. Получим разочарование людей в украинской власти, враждебно настроенный электорат и экономическую нагрузку. В 1952 году Сталин предложил провести совместные выборы в Восточной и Западной Германии и создать единый парламент. Руководство ФРГ решило, что лучше развивать одну часть страны, чем потерять контроль над всей территорией. В конце концов, Западная Германия победила", – подытожил он.

Полное интервью с Петром Охотиным читайте в журнале "Країна"

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26 января в НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессию и вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы. В случае необходимости Североатлантический союз за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек. Во главе отряда будет Франция. Благодаря переговорам с Кремлем, НАТО надеется на деэскалацию, но продолжает усиливать свое присутствие, в том числе в регионе Черного и Балтийского морей.