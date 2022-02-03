 
Ексклюзивы
1/5
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Просмотров: 342
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
Просмотров: 135
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 5634
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 747
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
Просмотров: 639
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 1026
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 2097
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 2323
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 2997
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
26
4
7
4
6
&quot;Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?&quot;: как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на &quot;Интере&quot;
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
Российские войска у украинских границ показали со спутника
Российские войска у украинских границ показали со спутника
3 февраля день ангела у владельцев распространенных в Украине имен – как их поздравить
3 февраля день ангела у владельцев распространенных в Украине имен – как их поздравить
На случай войны: директора школ в Украине взялись за оружие
На случай войны: директора школ в Украине взялись за оружие
Видео
Все видео
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 909
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 360
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1026
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6948
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 февраля 2022
Просмотров: 135
Господи!
У вечірній маршрутці на Вишеньки людей сиділо негусто, і всі їхали понуро й мовчки, чисто у бомбовозі. І тут в якийсь момент виник цей чоловічок. От ...
четверг, 03 февраля 2022 19:55

"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог

  Комментировать
&quot;Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях&quot; - политтехнолог
Петр Охотин: "Реакция Запада демонстрирует, что повторения 2014-го не будет. У российской армии меньше ресурсов и вооружения, чем войска НАТО". Фото: Тарас Подолян

России нужно нагнетание, чтобы обвинить Зеленского в неуступчивости. Она требует у Запада перестать расширять НАТО, с целью ослабить Украину. Москва повышает ставки, чтобы вернуть ОРДЛО на собственных условиях.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политтехнолог Петр Охотин.

"Россия немного переиграла. Даже такие страны, как Финляндия, вдруг подняли вопрос вступления в Североатлантический альянс, – говорит он. – В 2014-м РФ сделала антироссийскими многих людей, которые относились к ней снисходительно. Сейчас то же самое. Не исключаю, что Москва постарается устроить провокацию в стиле 2008-го. И для этого ей нужно нагнетание, чтобы потом обвинить Зеленского, мол, он сорвался с цепи и не послушал международных партнеров".

После обвинения Медведчука в госизмене и закрытия пророссийских каналов РФ потеряла "пятую колонну" в Украине. Путина это раздражает, отмечает политтехнолог.

"Реакция Запада демонстрирует, что повторения 2014-го не будет. У российской армии меньше ресурсов и вооружения, чем войска НАТО. Россия имела две косвенные стычки со странами Альянса – проход британского эсминца Defender по крымским водам летом 2021-го, когда россияне вроде бы открыли предупредительный огонь. И сбивание российского самолета Су-24 турецкими военными осенью 2015-го. Это демонстрирует, как реагирует Россия, если дать ей по яйцам, по словам бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского", – сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину

Ультиматум Кремля Запада по поводу нерасширения НАТО был обманным маневром. Настоящая его цель – ослабление Украины, утверждает Охотин.

"Самый опасный вариант – имплементация Минских соглашений, подписанных в условиях российского наступления. Это договоренности, чтобы на территории Украины не работали наши законы. Россия повышает ставки, чтобы нам казалось божьей благодатью принятие ОРДЛО, проведение там выборов. Но ни при Порошенко, ни при Зеленском им это не удалось. Надо, чтобы власть и дальше не шла на такие шаги", – сказал он.

У РФ есть несколько сценариев. Это полное присоединение ЛНР и ДНР к России, чем отчасти разъясняется паспортизация местных. Или возвращение оккупированных территорий Донбасса в обмен на то, что мы забываем о Крыме, считает политтехнолог.

"Возвращение Донбасса на российских условиях – худший сценарий. Получим разочарование людей в украинской власти, враждебно настроенный электорат и экономическую нагрузку. В 1952 году Сталин предложил провести совместные выборы в Восточной и Западной Германии и создать единый парламент. Руководство ФРГ решило, что лучше развивать одну часть страны, чем потерять контроль над всей территорией. В конце концов, Западная Германия победила", – подытожил он.

Полное интервью с Петром Охотиным читайте в журнале "Країна"

Подписаться на журнал можно ЗДЕСЬ

26 января в НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессию и вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы. В случае необходимости Североатлантический союз за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек. Во главе отряда будет Франция.

Благодаря переговорам с Кремлем, НАТО надеется на деэскалацию, но продолжает усиливать свое присутствие, в том числе в регионе Черного и Балтийского морей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки

Украинский остров хотели признать скалой

Самое читаемое
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 10674
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
8
 Просмотров: 9288
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ Просмотров: 7209
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 6994
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев Просмотров: 6633
Общество
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
26
 Просмотров: 351
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 1098
Столица может перейти в красную зону: назвали сроки
Столица может перейти в красную зону: назвали сроки Просмотров: 432
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
4
 1 Просмотров: 1566
Возможные сбои в работе транспорта: объявили штормовое предупреждение
Возможные сбои в работе транспорта: объявили штормовое предупреждение Просмотров: 495
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
1
"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
1
В одном регионе стоимость земли вдвое превышает среднюю по Украине
1
ДТП с Трухиным: в ДБР впервые увидели видео, на котором нардеп договаривается с полицейским
1
"Слуги" собирают внеочередную Раду - зовут Венедиктову и Монастирского
Голосов: 58393
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть