"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски

Владислав Кириченко: мы потеряли Донбасс и Крым, потому что не было украинизации. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Среди вменяемых людей украинского стало больше. Среди селян - наоборот. Они русифицируются подсознательно.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал основатель издательства "Наш Формат" Владислав Кириченко.

"Это самолегитимизация. Бегут от военкома, пытаются отодвинуть от себя эту войну. Слушают шансон и рэп, считают москалей братьями. И таким образом оправдывают свое бездействие, подчеркивают, что не имеют отношения к тому, что происходит на Донбассе. Это наш социально-психологический феномен - легитимизация своего рагулизма. Человек, сбежавший от военного комиссара в Москву на заработки, будет убеждать себя, что русские - это братский народ", - объясняет он.

Однако среди молодежи языковая ситуация улучшается, считает издатель.

"Этот процесс начался лет десять назад, еще до войны. Государство должно принять нормальные законы. Должна быть политика эффективной украинизации. Без нее не сформировать политическую нацию. Мы потеряли Донбасс и Крым, потому что не было украинизации", - говорит Владислав Кириченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Им не нужно никакой Украины" - Кириченко о территориях ЛНР и ДНР

Законопроект "О государственном языке", который предлагают сейчас, неплохой. Но слишком мягкий, считает он.

"Не смотрю телевизор. Но если бы смотрел, то меня бы раздражало эта языковая шизофрения. Ваша бабушка слушает "Русское радио"- пусть. Я хочу иметь канал, чтобы не переключать его, когда там будет доля российского продукта. Он должен быть полностью украиноязычный. Например, 30 русскоязычных каналов и 70 украиноязычных. Я, как украиноязычный потребитель имею право на свой канал и не хочу, чтобы там присутствовал русский язык. Не прошу что-то запретить. Прошу поддерживать украинское. На равных нам трудно конкурировать. За русской песней или книгой стоит в 20 раз больше ресурсов", - добавляет издатель.

Полное интервью с Владиславом Кириченко читайте в журнале "Країна" от 19 июля.