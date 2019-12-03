"Хотим убедить людоеда, что есть людей - это некультурно" - эксперт о встрече Зеленского и Путина

Александр Кочетков: Россия хочет особый статус Донбасса и закрепление его в Конституции и законодательстве. На это соглашаться нельзя. Фото: Тарас Подолян

У нас нет козырей для Нормандской встречи. Расклад - один против трех.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Александр Кочетков.

"Россия хочет особый статус Донбасса и закрепление его в Конституции и законодательстве. На это соглашаться нельзя.

Зеленский считает, что может убедить Путина, что мир лучше войны. Убедить людоеда, что есть людей - это некультурно. Но Путина устраивает состояние дел", - считает эксперт.

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По его словам, Путин провоцировать социальный взрыв в Украине и добиваться полной капитуляции.

"Чтобы Украина отказалась от ЕС и НАТО. И возобновилась Российская империя постсоветского образца.

Другой вариант - Путин влияет на Зеленского, общество недовольно переговорами и разведением войск. Начинается социальное напряжение, весной - экономическое. Москва будет вкладывать большие деньги в различные структуры. Будут раскачивать ситуацию внутри". - добавляет политолог.

Полное интервью с Александром Кочетковым читайте в журнале "Країна" от 28 ноября.