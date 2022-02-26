"Хотел зайти на улицы Киева": СБУ показало допрос пленного оккупанта

Пленный оккупант говорит, что попал на "военные учения" в Беларуси. Оттуда отправился в колонне, чтобы "зайти на улицы Киева". Фото: скрин видео СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала видео допроса пленного российского оккупанта. Новый задержанный захватчик – капитан полиции из Новокузнецка Евгений Спиридонов.

Пленный оккупант говорит, что попал на "военные учения" в Беларуси. Оттуда отправился в колонне, чтобы "зайти на улицы Киева". Где именно оккупанта взяли в плен, СБУ не сообщает.

На видео у оккупанта видны ранения ноги, руки и избитое лицо.

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По состоянию на утро 26 февраля количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3 тыс. человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается. Уничтожены сотни единиц вражеской бронетехники, в том числе более 100 российских танков.