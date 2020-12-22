"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство

Фото: facebook.com

В соцсетях продолжается флешмоб # БудинокДитиниНеДляДитини. Его запустила благотворительная организация "Надежда и жилье для детей", чтобы привлечь внимание к тому, что дети в Украине растут в семьях, а не в интернатах.

Украинцев просили поделиться воспоминаниями и фотографиями с детства.

Специалист с коммуникаций благотворительной организации "Надежда и жилье для детей" Дария Байрак рассказала корреспонденту Gazeta.ua, что цель флешмоба показать, каким важным является воспитание в семейном кругу.

"Я была счастливым ребенком. Думаю, благодаря этому и остаюсь счастливой взрослой. Детские фотографии помогают мне вспомнить моменты, что казались забытыми - шуршання шапочки "хлопушки" и шершавую на ощупь гофрированную бумагу, тяжелую черную шубку, колючий шарфик и гетры на фото с папой, хрустящий воротник и невидимку, которая держит бант. И еще - бесконечные проявления маминой и папиной любви и заботы. Мне легко возвращаться туда в мыслях и воспоминаниях, там тепло, уютно, весело и безопасно. Дети, живущие в домах ребенка (а это дети до 3-х лет) не имеют ни таких воспоминаний, ни фото ", - сказала Дария.

Дети, живущие в домах ребенка не имеют ни таких воспоминаний, ни фото

Издатель, поэтесса и детская писательница Марьяна Савка опубликовала фото со своим сыном и написала, что в первую очередь, ребенку просто необходимо присутствие мамы. Все остальное - вторично:

"Я никогда не применяла никаких методов для его воспитания, не читала умных книг, не общалась в чате с продвинутыми мамами. Я всегда знала, что ему прежде всего нужны мои объятия, мои поцелуи и слова "я тебя люблю" - сто тысяч одинаковых неутомимых слов. Каждый раз, когда я возвращаюсь из командировки, он влипает в мои объятия - сидит, висит на мне, и я получаю от этого такое же удовольствие совместного присутствия, разделенной радости ".

Присоединился к флешмобу и писатель Андрей Любка. Он говорит, что детских фото у него довольно много, потому дедушка ежегодно возил его в фотостудию:

"Хорошо расти в семье! И теперь, когда я своего ребенка, понимаю, насколько этот маленький человек беззащитен, как она нуждается в опеке, любви и тепла. Требует дома! ".

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В флешмобе также принял участие журналист и политик Николай Княжицкий, писательница и литературный критик Богдана Матияш, певицы Анна Завалська и Оксана Стебельська, писательница Ирэна Карпа и многие другие.

Флешмоб все еще продолжается. Чтобы принять участие нужно опубликовать свое или фото своего ребенка до 4-х лет и рассказать историю роста в семье, рядом с родными, о смешных или знаковых событиях, о теплых воспоминаниях, о моментах, которые вызывают вашу улыбку. Укажите, что вы участвуете в флэшмобе # БудинокДитиниНеДляДитини и отметьте нашу страницу в Фейсбуке.

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