Холодницкий вступает в дело о хищении 1,27 млрд на "Черкассыоблэнерго". Фото: Сensor

Апелляционный хозяйственный суд 5 июня рассматривает ходатайство Антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и арбитражного управляющего "Черкассыоблэнерго" Валентина Литвина о вступлении в процесс о признании незаконным фактического списания задолженности ПАО "Азот" Дмитрия Фирташа перед "Черкассыоблэнерго" на почти $50 млн.

Мировое соглашение было подписано руководством "Черкассыоблэнерго" и "Азот" в период между первым и вторым туром президентских выборов в Украине и предусматривало отсрочку по выплатам по долгам химического гиганта до 2027 года. Об этом сообщают Экономические новости.

В 2018 году по иску кредиторов "Черкассыоблэнерго" Апелляционный суд отказал в утверждении аналогичного соглашения, ссылаясь на его незаконность и явную убыточность для "Черкассыоблэнерго".

В 2019 году руководителем "Черкассыоблэнерго" Олегом Самчуком была совершена повторная попытка списать долги по аналогичной схеме. При этом, суд первой инстанции умудрился назначить и рассмотреть по сути ходатайство даже без привлечения арбитражного управляющего, представляющего кредиторов "Черкассыоблэнерго", которое с 2004 года находится в процедуре банкротства на стадии распоряжения имуществом.

46% акций "Черкассыоблэнерго" принадлежит Фонду государственного имущества, руководство которого связывают с экс-президентом Петром Порошенко и нардепом от БПП Игорем Кононенко.

В мае 2019 года по данным фактам Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство по ст.191 и ст.364. Прокурор вступил в процесс в интересах государства.