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суббота, 04 декабря 2021 18:09

Холод и мокрый снег: какой погоды ждать на следующей неделе

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Холод и мокрый снег: какой погоды ждать на следующей неделе
В Карпатах пройдет небольшой снег. Фото: pixabay.com

5 декабря в юго-восточной части Украины пройдет мокрый снег, в западных областях ожидается снег с дождем и местами гололедица.

На остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью составит -2...7°С, на побережье морей 0...+3°С. Днем потеплеет до +3°С, в южной части страны будет в пределах +3...8°С. В Карпатах небольшой снег, температура ночью -5...10°С, днем до -5°С.

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6-7 декабря ожидается облачная погода. На Правобережье в понедельник пройдут дожди и мокрый снег. Температура в западных областях в течение суток будет колебаться от +2...-3°С. Днем в северных и восточных областях 0. ..-5°С, в центральной части +4...9°С, а на юге страны до +14°С. На дорогах западной и северной части местами гололед.

В западных областях 8 декабря ожидается снег. 9 декабря температура ночью опустится до -3...9°С. В Карпатах до -8...13°С. Днем будет -1...6°С. На остальной территории мокрый снег и дождь. В северных и центральных областях без существенных осадков. В центральных, южных и восточных областях ночью и днем +1...9°С.

5 декабря в столице и области ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем установится в пределах +2...-3°С. 6-7 декабря ночью прогнозируют небольшой, а днем умеренный мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица. 8-9 декабря в Киеве будет также +2...-3°С.

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Из-за непогоды без света остались 130 населенных пунктов в двух областях Украины. К восстановлению электроснабжения во Львовской и Ивано-Франковской областях привлекли бригады облэнерго. 4 декабря в результате осложнения погодных условий ( мокрого снега и порывов ветра) сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

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Дата
04
декабря

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