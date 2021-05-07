Хочет справедливости: Моргенштерн оспаривает отмену концертов в Украине

Россиянина Алишера Валеева, известного под сценическим именем Моргенштерн, внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн, настоящее имя Алишер Валеев, оспаривает отмену концертов в Украине. А организаторы продолжают продажу билетов.

Концерты Моргенштерна были запланированы на начало июня. И они состоятся, заявляют организаторы мероприятий.

"Пока не будет официального подтверждения юридического обоснования этого вопроса, концерт будет действующим", - комментирует продажу билетов генеральный директор национального билетного оператора Александр Порядченко, передает ТСН.

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Несмотря на решение СБУ и заявление самого российского рэпера, организаторы его украинского турне до сих пор не признают, что концертов не будет. Наняли в Украине адвоката, который уже обратился в СБУ, Минкульт и СНБО за разъяснениями. Говорит, Моргенштерна внесли в список без оснований, ведь в Крыму он не был и политических взглядов не озвучивал.

"Запрещают въезд на основании абсолютно картонных историй, придуманных. Альшер хочет сначала добиться справедливости, а затем рассматривать вопрос проведения концертной деятельности на территории Украины, если это будет возможно", - отмечает адвокат Евгений Пронин.

Последний раз Моргенштерн был в Украине полтора года назад. И его концерт в Одессе завершился скандалом. Он вышел на сцену, несмотря на объявленный траур по погибшим в одесском институте. И сказал, что траур - это показуха. 29 апреля этого года Валеева внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Список опубликовало Министерство культуры и информационной политики Украины.