Хмельницкий завод изготовил аппарат ИВЛ. Фото: Reuters

Хмельницкий завод выпустил аппарат искусственной вентиляции легких.

Он готов поставить его на производство. Об этом сообщается в сюжете "ТСН"

Отмечается, что завод специализируется на авиа- и радиолокационном оборудовании, но в связи с пандемией коронавируса он переориентировался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ослабление карантина в Черкассах - опасная для жителей пиар-акция Бондаренко перед местными выборами - СМИ

Изготовленный аппарат ИВЛ пока имеется в единственном экземпляре и проходит испытания.

Законопроект о страховании медработников в случае заболевания коронавирус должно быть завтра принят на внеочередном заседании парламента, и президент должен его немедленно подписать. Об этом на заседании профильного парламентского комитета сказал автор законопроекта 3376, лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко.