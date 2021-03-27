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суббота, 27 марта 2021 11:35

Хмара и Коханивский хотели взять Семена Семенченко на поруки

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Хмара и Коханивский хотели взять Семена Семенченко на поруки
Политзаключенный советских концлагерей Степан Хмара и первый командир добровольческого батальона ОУН Николай Кохановский хотели взять Семена Семенченко на поруки. Фото: Facebook

Политзаключенный советских концлагерей Степан Хмара и первый командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский хотели взять Семена Семенченко на поруки. Им отказали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Роксолана Хмара, жена Степана Хмары.

"Мой муж пытался взять Семена на поруки. Но сценарий был написан давно. Далее последуют другие", - написала она.

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"Они очень боятся Семена и таких, как он, когда даже залог не отпускают. А он не виноват. Я убеждена в этом на все 100%. Побывав 5 лет на разных судах добровольцев, я понимаю, где есть реальные доказательства, а где сплошные выдумки. Так вот, здесь сплошные выдумки", - добавила Роксолана Хмара.

Семена Семенченко обвиняют в создании военизированного формирования, действовавшего под видом частной охороннии фирмы, и незаконном обращении с оружием. Вместе с ним по этому делу проходит Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ". По информации СБУ, в состав "частной военной компании", вероятными организаторами которой были названы Семенченко и Шевченко, входили более 150 человек. "Компания" якобы занималась "ввоз вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам".26 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Семену Семенченко в виде содержания под стражей без возможности внести залог.

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