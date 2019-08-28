Хлебный Спас: традиции, запреты, приметы

С нового урожая пекли хлеб и шли с ним в храм Фото: vsviti.com.ua

29 августа, православные христиане отмечают Хлебный или Ореховый Спас.

В этот день почитают Нерукотворный образ Христа Спасителя, пишет OBOZREVATEL.

Название праздник получил, потому что народ заготовлял орехи для нового урожая. Дата замыкает Успенский пост.

В этот день народ шел в лес по орехи. Первой была начинать сбор старейшая женщина в поселке. После похода в лес было принято высыпать добычу на полотно, вокруг которого стелили скатерти с пищей.

С нового урожая пекли хлеб и шли с ним в храм. Отсюда название - Хлебный Спас. Было принято ходить на ярмарки, проводить обряды и гадания на орехах. Девушки по вкусу плода определяли судьбу: сладкое ядро ​​- до горячего любви, горькое - к измене, недозрелое - к новостям, а гнилое - к беде.

Нельзя на Ореховый Спас ссориться и желать кому-то зла, иначе это может вернуться. Еще нельзя отказывать бедным в еде, ходить в лес без оберега. Также нельзя отказываться от работы, которую предлагают.

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Приметы на Ореховый Спас:

• Урожайный Спас - зимой будет квас.

• Журавли летят - на Покров будет мороз.

• Дождь с грозой - к теплой осени.

• Хороший урожай орехов - к морозной зиме.

Сегодня отмечают Успение Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Считается одним из 12-ти главных праздников Православной церкви.