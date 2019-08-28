Хлебный Спас: традиции, запреты, приметы

 
Ексклюзивы
1/5
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 810
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1170
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 648
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14527
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1008
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1872
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2178
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 13896
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1701
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2367
Фото
Все фото
3
8
18
11
5
Автомобиль столкнулась с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
Автомобиль столкнулась с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
ССО на учениях в Германии затопили город и создали партизанское движение
ССО на учениях в Германии затопили город и создали партизанское движение
Казаки и лекции на сене: как прошел Шеfest у Моринцах
Казаки и лекции на сене: как прошел Шеfest у Моринцах
На музыкально-художественном фестивале установили патриотические рекорды
На музыкально-художественном фестивале установили патриотические рекорды
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Видео
Все видео
Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс
Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Мужчина устроил стрельбу на почте
Мужчина устроил стрельбу на почте
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
10 фактов об Украине
10 фактов об Украине
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6165
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2448
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2610
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6993
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4853
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 495
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
среда, 28 августа 2019 10:45

Хлебный Спас: традиции, запреты, приметы

  Комментировать
Хлебный Спас: традиции, запреты, приметы
С нового урожая пекли хлеб и шли с ним в храм Фото: vsviti.com.ua

29 августа, православные христиане отмечают Хлебный или Ореховый Спас.

В этот день почитают Нерукотворный образ Христа Спасителя, пишет OBOZREVATEL.

Название праздник получил, потому что народ заготовлял орехи для нового урожая. Дата замыкает Успенский пост.

В этот день народ шел в лес по орехи. Первой была начинать сбор старейшая женщина в поселке. После похода в лес было принято высыпать добычу на полотно, вокруг которого стелили скатерти с пищей.

С нового урожая пекли хлеб и шли с ним в храм. Отсюда название - Хлебный Спас. Было принято ходить на ярмарки, проводить обряды и гадания на орехах. Девушки по вкусу плода определяли судьбу: сладкое ядро ​​- до горячего любви, горькое - к измене, недозрелое - к новостям, а гнилое - к беде.

Нельзя на Ореховый Спас ссориться и желать кому-то зла, иначе это может вернуться. Еще нельзя отказывать бедным в еде, ходить в лес без оберега. Также нельзя отказываться от работы, которую предлагают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний объяснил суть праздника Маковея

Приметы на Ореховый Спас:

• Урожайный Спас - зимой будет квас.

• Журавли летят - на Покров будет мороз.

• Дождь с грозой - к теплой осени.

• Хороший урожай орехов - к морозной зиме.

Сегодня отмечают Успение Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Считается одним из 12-ти главных праздников Православной церкви.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хлебный Спас: традиции, запреты, приметы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

На зрителей разлилось 800 литров авиатоплива

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 2 Просмотров: 37532
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 29736
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 23463
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 21079
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 17379
Общество
Автомобиль столкнулась с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
Автомобиль столкнулась с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
3
 Просмотров: 144
Обмен заключенными между РФ и Украиной переносится – адвокат объяснил причину
Обмен заключенными между РФ и Украиной переносится – адвокат объяснил причину Просмотров: 315
Из-за визита советника Трампа ограничат движение в Киеве
Из-за визита советника Трампа ограничат движение в Киеве Просмотров: 252
В столице мужчина исчез после поездки в такси
В столице мужчина исчез после поездки в такси Просмотров: 2160
Янтарный бизнес всегда был бизнесом министра внутренних дел - Борис Гуменюк
Янтарный бизнес всегда был бизнесом министра внутренних дел - Борис Гуменюк
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
2
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
2
"Позу у Maruv подсмотрела" - Полякова поделилась новым сексуальным фото
2
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
2
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
Голосов: 44062
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua