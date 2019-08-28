Хлебный Спас: традиции, запреты, приметы

29 августа, православные христиане отмечают Хлебный или Ореховый Спас.
В этот день почитают Нерукотворный образ Христа Спасителя, пишет OBOZREVATEL.
Название праздник получил, потому что народ заготовлял орехи для нового урожая. Дата замыкает Успенский пост.
В этот день народ шел в лес по орехи. Первой была начинать сбор старейшая женщина в поселке. После похода в лес было принято высыпать добычу на полотно, вокруг которого стелили скатерти с пищей.
С нового урожая пекли хлеб и шли с ним в храм. Отсюда название - Хлебный Спас. Было принято ходить на ярмарки, проводить обряды и гадания на орехах. Девушки по вкусу плода определяли судьбу: сладкое ядро - до горячего любви, горькое - к измене, недозрелое - к новостям, а гнилое - к беде.
Нельзя на Ореховый Спас ссориться и желать кому-то зла, иначе это может вернуться. Еще нельзя отказывать бедным в еде, ходить в лес без оберега. Также нельзя отказываться от работы, которую предлагают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний объяснил суть праздника Маковея
Приметы на Ореховый Спас:
• Урожайный Спас - зимой будет квас.
• Журавли летят - на Покров будет мороз.
• Дождь с грозой - к теплой осени.
• Хороший урожай орехов - к морозной зиме.
Сегодня отмечают Успение Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Считается одним из 12-ти главных праздников Православной церкви.
Комментарии