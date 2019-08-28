Успение Богородицы и Преснодевы Марии: рекомендации и запреты дня

В этот день во всех храмах обязательно проходят торжественные богослужения. Успения Пресвятой Богородицы проходит после строгого Успенского поста Фото: Depo.ua

Сегодня отмечают Успение Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии.

Считается одним из 12-ти главных праздников Православной церкви, пишет Апостроф.

В этот день во всех храмах обязательно проходят торжественные богослужения. Успения Пресвятой Богородицы проходит после строгого Успенского поста.

Что нужно делать на Успение Пресвятой Богородицы: обязательно нужно прийти в церковь на службу; в этот день уже можно завершать строгий пост, разрешаются праздничные блюда; можно приглашать гостей и устраивать праздничные обеды; Нужно заранее приготовить еду и сделать уборку в доме.

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Что нельзя делать: категорически нельзя заниматься домашней работой: уборкой, приготовлением пищи, глажкой, стиркой и так далее. Это нужно сделать заранее; нельзя ругаться, ругаться и ссориться; не рекомендуется употреблять спиртные напитки, особенно в больших количествах; нельзя заниматься любым рукоделием; не стричь и красить волосы и часто причесываться.

В августе 2019-го украинцы будут иметь 10 выходных. Общее количество рабочих дней - 21. Дополнительный выходной получим в честь государственного праздника Дня Независимости. В этом году 24 августа выпадает на субботу. Поэтому пятница, 23 августа, День Государственного флага Украины, станет сокращенным рабочим днем. А понедельник, 26 августа, официально становится выходным.