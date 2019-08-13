Херсонский суд отказался арестовать российское судно

 
Ексклюзивы
1/5
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 153
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5499
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8 Просмотров: 1170
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 855
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1530
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3096
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2196
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5076
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14985
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 16020
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
Празднований не будет: Зе-депутат пауэрлифтер расписался со спортивной любимой
Празднований не будет: Зе-депутат пауэрлифтер расписался со спортивной любимой
Как выглядел самый яркий звездопад лета 2019-го
Как выглядел самый яркий звездопад лета 2019-го
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии - фото
В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии - фото
Видео
Все видео
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Музыкальный дуэт А.R.M.I.A показали жажду к искусству в новом клипе
Музыкальный дуэт А.R.M.I.A показали жажду к искусству в новом клипе
В Украине определили самый большой арбуз сезона
В Украине определили самый большой арбуз сезона
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5499
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4592
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4167
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 864
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7848
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 342
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 14:32

Херсонский суд отказался арестовать российское судно

  Комментировать
Херсонский суд отказался арестовать российское судно
Судно Механик Погодин поставляло нефтепродукты в оккупированный Симферополь ФОТО:Корабел.ру

Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте российского танкера "Механик Погодин".

На решение суда прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу, сообщают в ведомстве.

"Сегодня, 13 августа 2019 года, в 11:00 Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обыскали судно, которое поставляло топливо Черноморскому флоту

Танкер "Механик Погодин" находится в порту Херсона с 10 августа 2018-го. В прокуратуре отмечают, что в июне 2015-го это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. 10 августа на судне провели обыски, во время которых пограничники обнаружили скрытые в нежилом помещении суда 1250 пачек стиков для электронных сигарет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Херсонский суд отказался арестовать российское судно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин

Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены

"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"

Российские войска вошли на территорию Польши

Бетонный забор отделял западную и восточную части города

Самое читаемое
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 55964
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 39817
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 35991
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 29799
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 24294
Общество
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
3
 Просмотров: 9
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
 Просмотров: 162
Украиной пройдут грозы
Украиной пройдут грозы Просмотров: 261
В Польше почтят украинцев, которые спасли Варшаву от большевиков
В Польше почтят украинцев, которые спасли Варшаву от большевиков Просмотров: 1053
Запретили акцию: протесты в России набирают рекордные обороты
Запретили акцию: протесты в России набирают рекордные обороты Просмотров: 621
Больше всего комментируют
8
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
4
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 43113
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua