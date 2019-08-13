Херсонский суд отказался арестовать российское судно

Судно Механик Погодин поставляло нефтепродукты в оккупированный Симферополь ФОТО:Корабел.ру

Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте российского танкера "Механик Погодин".

На решение суда прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу, сообщают в ведомстве.

"Сегодня, 13 августа 2019 года, в 11:00 Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - говорится в сообщении.

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Танкер "Механик Погодин" находится в порту Херсона с 10 августа 2018-го. В прокуратуре отмечают, что в июне 2015-го это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. 10 августа на судне провели обыски, во время которых пограничники обнаружили скрытые в нежилом помещении суда 1250 пачек стиков для электронных сигарет.