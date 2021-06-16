Хатико по-украински: пес больше месяца ждет хозяина

В Самборском районе на остановке общественного транспорта живет домашний пес, хозяин которого более месяца назад выбросил его на улицу.

Животное до сих пор ждет возвращения хозяина и не отходит от места, где тот его бросил, пишет "Самбор".

"Кто смотрел фильм "Хатико"? Вот он, живой пример верности. Эту собаку бросили в селе Дубровка месяц назад", - отметил очевидец Игорь Макаров в Facebook.

Автор: Igor Makarov

Пользователи сети обеспокоены судьбой пса и просят местных жителей помочь животному.

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В Турции пес по кличке Бончук почти неделю ждал хозяина под дверью больницы. Каждый день собака убегала из дома и возвращалась к дверям лечебного учреждения. Хозяин общался с псом через окно.