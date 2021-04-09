Харьковскую область сделали красной, Франковскую вывели

10 апреля в Ивано-Франковской области отменят ограничения красной зоны. Фото: pexels.com

Харьковская область с 11 апреля войдет в красную зону карантина.

Это постановили на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

10 апреля 2021 года в Ивано-Франковской области отменят ограничения красной зоны.

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В красной зоне запрещено работать заведениям питания, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учебным заведениям, кроме детских садов и первых классов в школах, спортзалах, рынкам. Могут работать банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины. Местные власти могут вводить свои дополнительные ограничения.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Столичный мэр предложил ограничить передвижения между регионами страны и усилить контроль за соблюдением строгих правил.