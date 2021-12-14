Халимон ушел, а проблема осталась: Нардеп видит "схему", в том, что Рада заблокировала закупки еды для ВСУ

Минобороны до сих пор не объявило тендерные закупки услуг питания для Вооруженных Сил Украины на следующий год, потому что оборонный комитет Верховной Рады Украины не рассмотрел соответствующий годовой план ведомства. В этом народный депутат Соломия Бобровская видит продолжение схемы, существовавшей в течение прошлого и текущего года в интересах одной компании-монополиста "Военсервис-Волонтер".

"Конечно, это еще одна схема: как избежать тендерных закупок, процедуры на следующий год. Вы знаете – в этом году было очень много замечаний, нареканий на правительство и моноболизма по срыву государственных оборонных закупок. И когда мы говорим не об оборонных закупках – тыловых, пищевых – когда эти процедуры полностью открыты, не требуют никаких дополнительных вмешательств, упорядочений – то, что они до сих пор не появились в декабре, я считаю, что это продолжение схемы. Мне очень досадно, что так произошло", — сказала политик.

Бобровская заверила, что будет обращаться к министру обороны Алексею Резникову на этот счет.

"Я безоговорочно спрошу об этом у министра, и у комитета. Но сейчас она выглядит просто как очередная схема. Я предупреждала неделю назад – если в декабре это не будет сделано (объявлены тендеры, – ред.) – они продлят (контракты с "Военсервис-Волонтером", – ред.) на следующие пол года. Вот, собственно, так и произошло", — сказала нардеп.

Кроме того, как отметила Бобровстка, по ее данным, скандальный поставщик "Военсервис-Волонтер" действительно не собирается отказываться от своей монополии, ведь "уже открывает в областных центрах новые представительства, чтобы подкорректировать свои возможности".

ООО "Военсервис-Волонтер" в текущем году стало полным монополистом рынка питания ВСУ, получив 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и все 100% господрядов. Тогда в оборонном комитете ВР заявили, что это представляет угрозу нацбезопасности. Тем более что сам поставщик вел себя крайне недобросовестно: привозил в военные части испорченные продукты, перемороженные овощи, гнилые фрукты, мясо самого низкого качества и т.п.

Также в интересах "Волонтера" обновлялись условия действующих контрактов. В частности, предыдущее руководство МО запрещало командирам ВЧ возвращать поставщику привезенную им же испорченную еду, а позволяло компании не обновлять стратегические запасы питания на фронте.

В итоге комитет ВР еще в апреле рекомендовал уволить с занимаемой должности профильного экс-замминистра обороны Игоря Халимона. А уже в конце октября он получил подозрение ДБР. Теперь же оборонный комитет своим бездействием фактически "дал зеленый свет" этой компании, потому что МО вынужденно пролонгирует с ней свои контракты.