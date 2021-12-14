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Халимон ушел, а проблема осталась: Нардеп видит "схему", в том, что Рада заблокировала закупки еды для ВСУ

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Минобороны до сих пор не объявило тендерные закупки услуг питания для Вооруженных Сил Украины на следующий год, потому что оборонный комитет Верховной Рады Украины не рассмотрел соответствующий годовой план ведомства. В этом народный депутат Соломия Бобровская видит продолжение схемы, существовавшей в течение прошлого и текущего года в интересах одной компании-монополиста "Военсервис-Волонтер".

"Конечно, это еще одна схема: как избежать тендерных закупок, процедуры на следующий год. Вы знаете – в этом году было очень много замечаний, нареканий на правительство и моноболизма по срыву государственных оборонных закупок. И когда мы говорим не об оборонных закупках – тыловых, пищевых – когда эти процедуры полностью открыты, не требуют никаких дополнительных вмешательств, упорядочений – то, что они до сих пор не появились в декабре, я считаю, что это продолжение схемы. Мне очень досадно, что так произошло", — сказала политик.

Бобровская заверила, что будет обращаться к министру обороны Алексею Резникову на этот счет.

"Я безоговорочно спрошу об этом у министра, и у комитета. Но сейчас она выглядит просто как очередная схема. Я предупреждала неделю назад – если в декабре это не будет сделано (объявлены тендеры, – ред.) – они продлят (контракты с "Военсервис-Волонтером", – ред.) на следующие пол года. Вот, собственно, так и произошло", — сказала нардеп.

Кроме того, как отметила Бобровстка, по ее данным, скандальный поставщик "Военсервис-Волонтер" действительно не собирается отказываться от своей монополии, ведь "уже открывает в областных центрах новые представительства, чтобы подкорректировать свои возможности".

ООО "Военсервис-Волонтер" в текущем году стало полным монополистом рынка питания ВСУ, получив 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и все 100% господрядов. Тогда в оборонном комитете ВР заявили, что это представляет угрозу нацбезопасности. Тем более что сам поставщик вел себя крайне недобросовестно: привозил в военные части испорченные продукты, перемороженные овощи, гнилые фрукты, мясо самого низкого качества и т.п.

 

Также в интересах "Волонтера" обновлялись условия действующих контрактов. В частности, предыдущее руководство МО запрещало командирам ВЧ возвращать поставщику привезенную им же испорченную еду, а позволяло компании не обновлять стратегические запасы питания на фронте.

В итоге комитет ВР еще в апреле рекомендовал уволить с занимаемой должности профильного экс-замминистра обороны Игоря Халимона. А уже в конце октября он получил подозрение ДБР. Теперь же оборонный комитет своим бездействием фактически "дал зеленый свет" этой компании, потому что МО вынужденно пролонгирует с ней свои контракты.

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Дата
14
декабря

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