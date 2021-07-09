Хакеры взломали сайт ВМС Украины и выложили данные участников Sea Breeze

Сайт Военно-морских сил взломали хакеры. Фото: focus.ua

Хакеры взломали сайт Военно-морских сил Украины и выложили в свободный доступ списки участников международных учений Sea Breeze 2021 и другие документы, связанные с учениями.

Сейчас сайт не доступен для посетителей, но в нем есть ссылка на документы, в частности списки персональных данных военнослужащих. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

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"Взял попользоваться вашим сайтом во время учений. Вдруг не все знают, кто на них приехал, поэтому я списки выложу, всех участников "морского боя".

Берите, пользуйтесь, унижайте, доминируйте, властвуйте. Ваш Джокер ДНР", - такое сообщение появилось на сайте ВМС.

В Черном море продолжаются военные учения Sea Breeze. Кроме Украины и США, в них принимают участие представители Турции, Грузии, Болгарии, Румынии, Греции, Италии, Франции, Великобритании, Канады, Латвии, Молдовы, Дании, Албании, Пакистана, Швеции, Южной Кореи, Израиля, Норвегии, Литвы, Испании, Польши, Эстонии, Японии, Бразилии, Австралии, Марокко, Египта, Сенегала, ОАЭ и Туниса. Всего в учениях задействованы более 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций. 5 июля стартовала основная фаза учений. Учения Sea Breeze этого года продлятся до 10 июля.