Хакеры взломали сайт ВМС Украины и выложили данные участников Sea Breeze

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 63
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 405
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 234
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 351
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 1251
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3 Просмотров: 1170
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 963
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 477
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1368
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
7
28
5
7
17
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Видео
Все видео
Дом торговли превратили в станцию метро. Как в Киеве снимали ролик для Adidas
Дом торговли превратили в станцию метро. Как в Киеве снимали ролик для Adidas
Превратили поле в произведение искусства. Высеяли наибольший герб Украины
Превратили поле в произведение искусства. Высеяли наибольший герб Украины
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют
Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют
Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры
Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 405
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 360
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 441
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 567
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2547
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 54
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
пятница, 09 июля 2021 20:46

Хакеры взломали сайт ВМС Украины и выложили данные участников Sea Breeze

  Комментировать
Хакеры взломали сайт ВМС Украины и выложили данные участников Sea Breeze
Сайт Военно-морских сил взломали хакеры. Фото: focus.ua

Хакеры взломали сайт Военно-морских сил Украины и выложили в свободный доступ списки участников международных учений Sea Breeze 2021 и другие документы, связанные с учениями.

Сейчас сайт не доступен для посетителей, но в нем есть ссылка на документы, в частности списки персональных данных военнослужащих. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госорганы более 70 раз подвергались кибератакам за последний месяц

"Взял попользоваться вашим сайтом во время учений. Вдруг не все знают, кто на них приехал, поэтому я списки выложу, всех участников "морского боя".

Берите, пользуйтесь, унижайте, доминируйте, властвуйте. Ваш Джокер ДНР", - такое сообщение появилось на сайте ВМС.

В Черном море продолжаются военные учения Sea Breeze. Кроме Украины и США, в них принимают участие представители Турции, Грузии, Болгарии, Румынии, Греции, Италии, Франции, Великобритании, Канады, Латвии, Молдовы, Дании, Албании, Пакистана, Швеции, Южной Кореи, Израиля, Норвегии, Литвы, Испании, Польши, Эстонии, Японии, Бразилии, Австралии, Марокко, Египта, Сенегала, ОАЭ и Туниса.

Всего в учениях задействованы более 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций. 5 июля стартовала основная фаза учений.

Учения Sea Breeze этого года продлятся до 10 июля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хакеры взломали сайт ВМС Украины и выложили данные участников Sea Breeze». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше

Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие

Открыли "сидящий" памятник Шевченко

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 10512
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 7290
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 6697
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 5517
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 5328
Общество
ЦУкраинцам трудно бороться с пропагандой фашизма - експертка об информационной войне
ЦУкраинцам трудно бороться с пропагандой фашизма - експертка об информационной войне
 Просмотров: 54
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
7
 Просмотров: 387
Почта посвятила марку Летним Олимпийским играм
Почта посвятила марку Летним Олимпийским играм Просмотров: 27
Дочь убитой активистки Ноздровской заявила об угрозах
Дочь убитой активистки Ноздровской заявила об угрозах Просмотров: 288
Как здоровье зубов влияет на умственные способности человека
Как здоровье зубов влияет на умственные способности человека Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
3
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
2
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
Голосов: 56656
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть