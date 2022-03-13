Хакеры Путина провалили кибератаку против Украины

На служебные почтовые адреса Министерства обороны Украины с целью получения доступа к служебной переписке были разосланы фишинговые письма. Фото: detector.media

Министерство обороны России продолжает предпринимать неудачные попытки кибератаки на Министерство обороны Украины

Об этом сообщают в пресс-службе нашего ведомства.

"На служебные почтовые адреса Министерства обороны Украины с целью получения доступа к служебной переписке были разосланы фишинговые письма. Однако все вредоносные e-mail были заблокированы и не попали к пользователям", - говорят в Минобороны.

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"В связи с критически важным обновлением базы сервера прошу срочно подтвердить свою учетную запись, иначе почта будет заблокирована", - говорилось в фишинговом письме.

Кроме того, в письме была указана фишинговая ссылка, доменное имя которой было зарегистрировано 22.02.2022 и имеет признаки принадлежности к Министерству обороны России.

"Все силы врага остались тщетными. Кибервойска Украины вместе с партнерами держат оборону", - добавили в Минобороны.

Россия может прекратить войну на территории Украины через 1-1,5 месяца и сесть за стол переговоров.