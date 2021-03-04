Хакеры ежедневно атакуют Украину - почему стоит защищать персональные данные

Кибератаки на Украине связаны с ситуацией на Донбассе. Фото: pixabay.com

Хакеры часто атакуют в Украине сферу энергетики и персональные данные граждан.

Кибератаки в большинстве случаев происходят из России, сообщил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь в интервью LB.ua.

"Сфера энергетики, похищения персональных данных. На данный момент основная ценность в государстве - персональные данные людей. Это то, что представляет интерес для хакерских группировок. Кроме того, это имиджевые потери. Атака на энергосектор с целью какого-то влияния", - рассказал он.

За российскими хакерами стоят разведорганы и силовые структуры, которые предоставляют им финансовую поддержку.

"Мы находимся в состоянии войны, а киберсфера становится еще одним полем битвы, как море, суша, воздух. Нанести здесь ущерб можно незаметнее для страны, но более значимо", - сказал Щиголь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соцсеть Clubhouse впервые взломали хакеры

Кроме этого, кибератаки на Украине связаны с ситуацией на Донбассе.

"Но делать привязку исключительно к ситуации на Востоке нельзя. Атаки происходят каждый день, уровень преступности и противников растет. Соответственно мы точно так же должны соответствовать этому уровню в сфере противодействия", - отметил председатель Госслужбы.

По его словам, крайне важно модернизировать систему кибербезопасности. Для этого необходимы средства, которые готов вкладывать частный сектор, ведь понимает перспективы развития.

"А если завтра мы захотим купить себе какие-то международные, мировые решения, то особенности украинского законодательства не позволят нам это сделать быстро", - говорит Щиголь.

Российские хакеры осуществили кибератаки на вебсайты украинского сектора безопасности и обороны. Вторжение начали фиксировать с 18 февраля.