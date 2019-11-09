Густой туман и комфортная температура - прогноз погоды на сегодня

Самой холодной за последние 100 лет была осень 2016 года / фото: radiotrek.rv.ua

Сегодня в Украине будет царить теплая хоть иногда и дождливая погода. Температура воздуха в среднем 13-18 °, сообщают в Украинском гидрометцентре.

Теплее всего будет на юге страны - в Крыму, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Там температура будет доходить до 21 °. В восточных и в западных регионах будет - 9-15 °. До 12:00 в разных регионах и на междугородных дорогах держаться густой туман.

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"О осадков, то ближайшей ночью они пройдут в северных, местами западных, центральных и Харьковской областях, завтра в течение дня на Закарпатье и Прикарпатье, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщение Украинского гидрометцентра.

Ветер сегодня и в последующие двое суток будет преимущественно юго-восточного направления, умеренный.

Самой холодной за последние 100 лет была осень 2016 года. Уже в ноябре были морозы свыше 5 градусов.