"Гуманитарные коридоры" оккупантов стали бы ловушкой для людей - разведка

Разведка узнала, почему террористы заговорили о "гуманитарных коридорах". Фото: ГСЧС

Оккупанты хотят открытия "гуманитарных коридоров" для ротации личного состава, вывоза тел и раненых и формирования "живого щита".

Утром 7 марта оккупанты объявили об открытии так называемых "гуманитарных коридоров". Но это была ловушка, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы вывести украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевщины в направлении Беларуси. В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" на Харьковщине и Сумщине. Людей должны были отправить на российскую территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.

На территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права. Они станут заложниками.

"Подобные акции не имеют ничего общего с реальными гуманитарными мерами. Они направлены только на дальнейшее развертывание кровавого конфликта, от которого уже погибли тысячи человек. Для украинских граждан подобный коридор может стать настоящим коридором в ад", - пишет разведка.

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Принудительный вывоз людей из оккупированных территорий широко применяла нацистская Германия во время Второй мировой войны. Международный трибунал в Нюрнбеге признал это преступлением против человечности и нарушением норм международного права.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.