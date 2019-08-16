Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания

Суд избирает меру пресечения Юрию Грымчаку. Фото: Prm

Черниговский суд избирает меру пресечения заместителю министра по делам оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого задержали на взятке.

Прокуроры просят взять Грымчака под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,4 млн грн. Об этом сообщает "Страна".

Такую меру пресечения прокуроры объясняют тем, что Грымчак может покинуть территорию Украины, а также использовать свои связи и повлиять на расследование.

Как отмечается, жена Грымчака Юлия назвала сумму залога, которую просят прокуратура, мифической. Также она отметила, что в семье таких денег нет и, если суд поддержит прокуроров, Юрий Грымчак будет сидеть в СИЗО.

Адвокаты обвиняемого просят назначить самую мягкую меру пресечения - личное обязательство. Что касается риска выехать за границу, адвокат говорит, что Грымчак может просто сдать загранпаспорт.

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Онлайн-трансляция судебного заседания.

Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке свыше $1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений.