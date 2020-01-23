Грядут похолодание, снег и гололедица

В Украине ожидают небольшой снег и гололед. Фото: 24tv.ua

В ближайшие сутки прохладный воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит всю территорию Украины, в большинстве областей осадков не будет, лишь в северо-восточной части возможен небольшой снег.

О погоде со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает УП.

24 января в восточных, а днем ​​и в большинстве северных областей, местами выпадет небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с. Температура ночью - 1-6° мороза, на Прикарпатье и востоке страны - 4-9°, в горных районах - до 13° мороза; днем - от 1° мороза до 4° тепла, в западных и в Одесской областях - 3-8° тепла.

В Киеве в пятницу ночью - без осадков, днем ​​- местами небольшой снег. На дорогах - местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-4° мороза, днем - ​​1-3° тепла.

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25 января в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье и Прикарпатье - 1-6° мороза, в горных районах - до 9° мороза; днем - 0-5° тепла, в южной части - 4-9° тепла.

В Киеве в субботу - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - ​​2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 января самая высокая температура днем ​​была 8,4° в 1899 году, самая низкая ночью – -27,1° – в 1892 году.

В Украине климат меняется в два раза быстрее, чем в мире. Нынешняя зима необычно теплая. Средняя суточная температура декабря в Украине превышала 10 градусов тепла. В январе незначительные морозы фиксируют ночью. Днем преимущественно от 0 до +5°C. Снег выпал только в Карпатах.