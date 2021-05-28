Грядет похолодание: украинцев расстроили прогнозом на выходные

На выходных украинцев ждет похолодание. Сильный ветер будет задувать с севера и северо-запада.

Уже в субботу температура воздуха в западных, северных и части центральных областей будет невысокой, как для конца мая, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Там ожидается +15...21°C. Восточная часть Украины еще понежится завтра среди великолепных +24...28°C. В южной части страны, на Полтавщине, Днепропетровщине и Черкасщине ожидается +20...25°C.

"В течение субботы-воскресенья нельзя выделить какую-то территорию, где бы безусловно можно было пообещать солнечную погоду. 29-30 мая по Украине периодически будут прокатываться дожди и грозы. Конечно, учитывая сезон, эти дожди не будут идти бесконечными печальными осенними шеренгами - будут кратковременными и давать шанс на прояснение. Однако даже за короткое время кое-где может поналивать", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

В воскресенье продлится снижение температуры воздуха, которое коснется 30 мая и восточной части Украины. В столице в День Киева дожди будут чередоваться с прояснениями. 29-30 мая против сегодняшнего теплого дня похолодает до +16...17°C.

"Поэтому берите с собой зонты, одноразовые дождевики, соответствующую обувь, чай-кофе в термокружки, немного денег для Андреевского спуска и на ярмарку в музей Гончара, а также что-то теплее одевайте. Будете готовы - будут хорошие впечатления", - добавила синоптик.

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Самую низкую температуру, -0,6°C, зафиксировали 28 мая 1945 года в Тернополе. Наивысшую, +34°C, 1950-го в Луганске. Шквальный ветер был в Кирилловке, в Запорожской области, 28 мая 1971-го. Достигал скорости 26 м/с. Сильный град прошел 28 мая 2010 года в Каменке-Бугской на Львовщине. Достигал в диаметре 22 мм.