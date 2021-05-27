С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает

 
Ексклюзивы
1/5
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 324
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 1197
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 441
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 549
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1908
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 270
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1575
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 1017
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 1035
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 711
Фото
Все фото
10
6
23
14
30
&quot;Люди ложат свое здоровье, но не богатеют&quot; - блогерка о сложностях и преимуществах жизни в селе
"Люди ложат свое здоровье, но не богатеют" - блогерка о сложностях и преимуществах жизни в селе
День Ангела 28 мая - кто сегодня именинник и как поздравить
День Ангела 28 мая - кто сегодня именинник и как поздравить
Дым, огонь и бег на скорость: как соревнуются украинские спасатели
Дым, огонь и бег на скорость: как соревнуются украинские спасатели
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
Видео
Все видео
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Диктатура убивает. За себя надо бороться. Самое интересное в журнале "Країна"
Диктатура убивает. За себя надо бороться. Самое интересное в журнале "Країна"
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
1 Просмотров: 243
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 234
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1764
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 252
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
пятница, 28 мая 2021 07:00

С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает

  Комментировать
С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает
В Украине будет держаться умеренно теплая и дождливая погода. Фото: pixabay.com

Ближайшие семь дней в Украине будет держаться умеренно теплая погода. 28 мая будет теплее, воздух прогреется максимум до +27...29°C. Холоднее будет только на западе страны. С 29 мая температура постепенно опустится. Будет держаться в районе +15...20°C.

При этом по прогнозу Укргидрометцентра, по всей Украине возможны дожди, местами с грозами.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшую неделю.

ЗАПАД

28 мая - облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха днем ​​+17... 22°C, ночью +7...12°C.

В Карпатах небольшой дождь. Температура днем ​​+9...14°C, ночью +3...8°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погода резко ухудшится: где ждать град и шквалы

29 мая - переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Днем +14...19°C, ночью +6...11°C.

30 мая - облачно с прояснениями. Местами дождь. Среди дня +14...19°C, ночью +6...11°C.

ВОСТОК

28 мая - облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, местами гроза. Порывы ветра до 10 м/с. Температура днем ​​+24...29°C, ночью +10...15°C.

29 мая - переменная облачность. Местами дожди с грозами. Температура днем ​​+22...27°C, ночью +11...16°C.

30 мая - облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы. Порывы ветра до 12 м/с. Среди дня +19...24°C, ночью +11...16°C.

ЦЕНТР

28 мая - облачно с прояснениями. Временами дождь, местами грозы. Днем +22...27°C, ночью +11...16°C.

29 мая - переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем ​​+17...22°C, ночью +10...15°C.

30 мая - облачно с прояснениями. Дожди. Днем +17...22°C, ночью +8...13°C.

СЕВЕР

28 мая - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах возможен град. Днем +21...26°C, ночью +10...15°C.

29 мая - переменная облачность. Временами дождь. Днем +15...20°C, ночью +10...15°C.

30 мая - переменная облачность. Местами дождь. Днем +14...19°C, ночью +7...12°C.

ЮГ И КРЫМ

28 мая - облачно с прояснениями. Днем дождь, местами гроза и град. Порывы ветра до 20 м/с. Днем +23...28°C, ночью +11...16°C.

29 мая - облачно с прояснениями. Местами дожди с грозами. Днем +19...24°C, ночью до +16°C.

30 мая - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +19...24°C, ночью +9...14°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина в окружении фронтов: обновили прогноз до конца недели

КИЕВ

28 мая - переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, возможен град. Днем +22...24°C, ночью до +15°C.

29 мая - облачно с прояснениями. Местами дождь. Днем +15...17°C, ночью +12...14°C.

30 мая - переменная облачность. Дожди. Днем +15...17°C, ночью +11...13°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 МАЯ - 3 ИЮНЯ:

31 мая-1 июня - облачно с прояснениями. Днем местами дожди с грозами. Температура днем ​​+13...20°C, на юго-востоке может дойти до +24°C. Ночью +8...14°C.

2-3 июня - переменная облачность. Днем местами дожди с грозами. Днем +13...20°C, ночью до +14°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В МАЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, - 0,6°C, зафиксировали 28 мая 1945 года в Тернополе. Наивысшую, + 34°C, 1950-го в Луганске.

Шквальный ветер был в Кирилловке, в Запорожской области, 28 мая 1971-го. Достигал скорости 26 м/с.

Сильный град прошел 28 мая 2010 года в Каменке-Бугской на Львовщине. Достигал в диаметре 22 мм.

Первая декада июня будет слишком холодной. Столбики термометров будут держаться на уровне +15...20°C, в южных областях +22°C. При этом будет идти дождь. Сначала мокрую погоду ждем на западе и северо-западе. Затем пойдет на остальную территорию Украины. На востоке и юге дождей будет меньше. За месяц выпадет 50-90 мм осадков, в горах - 120-170 мм. Это норма для июня.

Вторая половина месяца ожидается теплее, но жары не будет. Средняя температура не будет подниматься выше +25°C. Разве в отдельные дни возможны +30°C, на юге и востоке немного выше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Мальта - одна из последних стран мира, которая на референдуме позволила разводы

На похороны Ивана Франко не давали разрешения

Коренных американцев принудительно переселили

Талибы напали на две мечети и больницу, и убили более сотни неверных мусульман

Самое читаемое
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 5706
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 4968
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3690
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
10
 Просмотров: 3438
&quot;Лукашенко хотел арестовать Тихановскую, но схватил того, кого смог&quot; - белорусский политик Михалевич
"Лукашенко хотел арестовать Тихановскую, но схватил того, кого смог" - белорусский политик Михалевич
 Просмотров: 2196
Общество
"Люди ложат свое здоровье, но не богатеют" - блогерка о сложностях и преимуществах жизни в селе
"Люди ложат свое здоровье, но не богатеют" - блогерка о сложностях и преимуществах жизни в селе
10
 Просмотров: 396
Коронавирус в Украине: как изменились цифры за последние сутки
Коронавирус в Украине: как изменились цифры за последние сутки Просмотров: 351
Авиакатастрофа МАУ: Иран запугивал родственников погибших
Авиакатастрофа МАУ: Иран запугивал родственников погибших Просмотров: 216
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
 Просмотров: 1530
Убытки от "пакетов малыша" составили 129 млн грн - Счетная палата
Убытки от "пакетов малыша" составили 129 млн грн - Счетная палата Просмотров: 441
Больше всего комментируют
20
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
6
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
4
Возле российского посольства сожгли Кремль
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
2
Информационная кампания ОП против Порошенко: адвокаты направили письмо "Бигус Инфо"
Голосов: 56345
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть