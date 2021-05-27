С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает

В Украине будет держаться умеренно теплая и дождливая погода. Фото: pixabay.com

Ближайшие семь дней в Украине будет держаться умеренно теплая погода. 28 мая будет теплее, воздух прогреется максимум до +27...29°C. Холоднее будет только на западе страны. С 29 мая температура постепенно опустится. Будет держаться в районе +15...20°C.

При этом по прогнозу Укргидрометцентра, по всей Украине возможны дожди, местами с грозами.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшую неделю.

ЗАПАД

28 мая - облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха днем ​​+17... 22°C, ночью +7...12°C.

В Карпатах небольшой дождь. Температура днем ​​+9...14°C, ночью +3...8°C.

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29 мая - переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Днем +14...19°C, ночью +6...11°C.

30 мая - облачно с прояснениями. Местами дождь. Среди дня +14...19°C, ночью +6...11°C.

ВОСТОК

28 мая - облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, местами гроза. Порывы ветра до 10 м/с. Температура днем ​​+24...29°C, ночью +10...15°C.

29 мая - переменная облачность. Местами дожди с грозами. Температура днем ​​+22...27°C, ночью +11...16°C.

30 мая - облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы. Порывы ветра до 12 м/с. Среди дня +19...24°C, ночью +11...16°C.

ЦЕНТР

28 мая - облачно с прояснениями. Временами дождь, местами грозы. Днем +22...27°C, ночью +11...16°C.

29 мая - переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем ​​+17...22°C, ночью +10...15°C.

30 мая - облачно с прояснениями. Дожди. Днем +17...22°C, ночью +8...13°C.

СЕВЕР

28 мая - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах возможен град. Днем +21...26°C, ночью +10...15°C.

29 мая - переменная облачность. Временами дождь. Днем +15...20°C, ночью +10...15°C.

30 мая - переменная облачность. Местами дождь. Днем +14...19°C, ночью +7...12°C.

ЮГ И КРЫМ

28 мая - облачно с прояснениями. Днем дождь, местами гроза и град. Порывы ветра до 20 м/с. Днем +23...28°C, ночью +11...16°C.

29 мая - облачно с прояснениями. Местами дожди с грозами. Днем +19...24°C, ночью до +16°C.

30 мая - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +19...24°C, ночью +9...14°C.

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КИЕВ

28 мая - переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, возможен град. Днем +22...24°C, ночью до +15°C.

29 мая - облачно с прояснениями. Местами дождь. Днем +15...17°C, ночью +12...14°C.

30 мая - переменная облачность. Дожди. Днем +15...17°C, ночью +11...13°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 МАЯ - 3 ИЮНЯ:

31 мая-1 июня - облачно с прояснениями. Днем местами дожди с грозами. Температура днем ​​+13...20°C, на юго-востоке может дойти до +24°C. Ночью +8...14°C.

2-3 июня - переменная облачность. Днем местами дожди с грозами. Днем +13...20°C, ночью до +14°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В МАЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, - 0,6°C, зафиксировали 28 мая 1945 года в Тернополе. Наивысшую, + 34°C, 1950-го в Луганске.

Шквальный ветер был в Кирилловке, в Запорожской области, 28 мая 1971-го. Достигал скорости 26 м/с.

Сильный град прошел 28 мая 2010 года в Каменке-Бугской на Львовщине. Достигал в диаметре 22 мм.

Первая декада июня будет слишком холодной. Столбики термометров будут держаться на уровне +15...20°C, в южных областях +22°C. При этом будет идти дождь. Сначала мокрую погоду ждем на западе и северо-западе. Затем пойдет на остальную территорию Украины. На востоке и юге дождей будет меньше. За месяц выпадет 50-90 мм осадков, в горах - 120-170 мм. Это норма для июня. Вторая половина месяца ожидается теплее, но жары не будет. Средняя температура не будет подниматься выше +25°C. Разве в отдельные дни возможны +30°C, на юге и востоке немного выше.