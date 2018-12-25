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вторник, 25 декабря 2018 18:09

Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами, много пострадавших

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  Под Киевом грузовик врезался в автобус. Фото: ТСН
Под Киевом грузовик врезался в автобус. Фото: ТСН

Под Киевом на Бориспольской трассе произошла масштабная авария с участием легковушки и маршрутки с пассажирами.

Как отмечается, фура врезалась в автобус, когда тот отъезжал от остановки села Счастливое. Об этом сообщает ТСН.

Кроме маршрутки повреждения получили также несколько легковушек. В результате ДТП пострадали шесть человек, все пассажиры живы, нескольким лицам медицинскую помощь оказали на месте. При этом одну женщину зажало в маршрутке, однако ее достали до приезда спасателей. Пострадавшую забрала скорая.

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Из-за аварии на трассе образовалась пробка.

  Под Киевом грузовик врезался в автобус. Фото: ТСН
Под Киевом грузовик врезался в автобус. Фото: ТСН

Во Львове машина "скорой" сбила мать и ее двухлетнюю дочь. Медики обвинили пострадавших и отказались везти их в больницу, ведь они ехали на вызов.

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