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четверг, 25 июля 2019 08:45

Грозы и шквальный ветер: какая погода ожидается в Украине сегодня

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25 июля в Украине пройдут локальные грозовые дожди и шквальный ветер охватит значительную часть страны. Температура будет довольно умеренной, как для конца июля.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Автор: meteo.gov.ua
  Погода на 25 июля
Погода на 25 июля

Согласно прогнозам синоптиков, дожди и грозы с усилением ветра ожидаются на Севере, в Центре, Востоке, а также в части южных областей - на Херсонщине и Запорожье.

На Западе, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях и Крыму сегодня будет сухо с умеренной облачностью.

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Прохладнее всего в четверг на Севере и в Луганской области +23..+25°C, на Западе от +24 до +27°C. Кроме Закарпатья, там будет +26..+28°C.

В центральных областях +24..+26°C, на Днепропетровщине и Донеччине - от +25 до +27°C, а на Юге +26..+29°C.

В Киеве ожидаются локальные грозы и дожди. Температура воздуха составит +23..+25°C.

Украинцев ждут 2 магнитные бури. 5-6 августа астрономы прогнозируют магнитные всплески, похожие на магнитную бурю уровня G1.

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25
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