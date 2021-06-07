Грозы, град и шквалы: где ухудшится погода

Циклон на этой неделе снова принесет дожди, грозы, порывистый ветер, а кое-где и град.

8 июня влажная погода охватит практически всю территорию Украины, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Поэтому забывайте зонты, легкий шарфик и что-то с длинным рукавом. Разве что северо-запад - Волынь, Ровенщина, часть Житомирщины, а также отдельные районы Крыма, Николаевщины и Одесской области, получат меньшую вероятность осадков", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха во вторник и в течение недели будет комфортной в большинстве областей. Столбики термометров останутся в пределах +19...24°С.

В Киеве завтра ожидаются дожди с грозами. Днем столица будет находиться в теплой воздушной массе с температурой воздуха +21...23°С. Немного похолодает лишь в четверг. Завтра же в столице предполагается также порывистый ветер. Он и дождь могут снижать, по ощущениям, температуру воздуха. Такая влажная и умеренно теплая погода продлится до конца недели.

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Лето в Украине будет в этом году довольно жаркое. Температура воздуха будет достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.