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суббота, 29 мая 2021 10:28

Грозы, град и шквалы: где ухудшится погода

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Грозы, град и шквалы: где ухудшится погода
В Киеве и Киевской области сегодня ожидаются грозы. Фото: unsplash

Сегодня, 29 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предсказывают грозы, град и шквалы.

Днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях - значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает ДСНС.

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Также в Киеве и Киевской области сегодня ожидаются грозы (І уровень опасности, желтый).

На выходных украинцев ждет похолодание. Сильный ветер будет задувать с севера и северо-запада. Уже в субботу температура воздуха в западных, северных и части центральных областей будет невысокой, как для конца мая.

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Дата
29
мая

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