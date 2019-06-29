греко-католики будут просить Папу о патриархате

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав обсудит с Папой Римским Франциском вопрос получения от Ватикана статуса патриархата. По словам Святослава, греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат.

Разговор главы УЦКЦ и Папы Римского состоится в начале июля во время встречи в Риме, рассказал Святослав в интервью Религиозно-информационной службе – пишет 24tv.ua

"Наш способ упорядочить пастырское жизни соответствует способу существования именно патриарших структур. И мы сами учимся так жить", - сказал глава УГКЦ и добавил, что Папа Франциск целом поддерживает это устройство.

"Мы не берем миро из Ватикана или где угодно. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а затем оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, которое было посвящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, ибо разные обстоятельства, однако это часть нашей партикулярного права", - рассказал Святослав.

Он отметил, что на сегодня сделано уже много для признания за украинскими греко-католиками их собственного патриархата. Однако окончательное решение зависит от Ватикана.

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"Поэтому мы говорим, что патриархат строится, он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создание или провозглашения) - это вопрос, который относится к решение Вселенского Архиерея ", - резюмировал глава УГКЦ.