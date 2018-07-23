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понедельник, 23 июля 2018 12:42

Гражданство Кипра для инвесторов: правительство изменило условия государственной программы

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В рамках конференции The 3rd Cyprus Citizenship & Residency by Real Estate Investment Summit Кипр представил обновленную программу оформления гражданства. Ее название — Cyprus Investment Programme.

Представители компании "Иммигрант Инвест" рассказали об открывающихся возможностях для инвесторов, которые планируют получить гражданство Кипра и инвестировать средства в недвижимость. Программа была доработана с тем, чтобы обеспечить безопасность для инвестора и жителей страны, а также сделать условия получения второго гражданства максимально прозрачными. При таком подходе заявители не будут страдать от фиктивных сделок, но и сами будут соответствовать предъявляемым требованиям.

  Квоты на получение гражданства Кипра
Квоты на получение гражданства Кипра

Важным изменением стало введение квоты на количество паспортов. Теперь в течение года в Cyprus Investment Programme смогут принять участие не более 700 заявителей. На членов их семей квота не распространяется, речь идет именно об инвесторах, оформляющих второе гражданство. Несмотря на то, что с 2014 года количество заявителей постоянно растет, беспокоиться инвесторам не о чем: в 2017 году количество заявителей составило 503 человека, и на сегодняшний день это рекордный показатель. В течение первого полугодия 2018-го зарегистрировано 214 заявок.

  Количество заявителей на получение кипрских паспортов
Количество заявителей на получение кипрских паспортов

Сроки рассмотрения заявок выросли и теперь составляют полгода. Напомним, ранее на это требовалось 3 месяца. В "Иммигрант Инвест" отмечают, что реальные сроки рассмотрения заявок — 8-10 месяцев.

Как следует из представленной на The 3rd Cyprus Citizenship & Residency by Real Estate Investment Summit информации, Кипр начнет более серьезно относиться к Due Diligence. Ранее почти все заявки получали одобрение. Ныне же большое внимание будет уделяться тому, откуда инвестор получил средства. Данные об этом придется предоставить не только в Банк Кипра, но и в комитет по контролю. По этой причине предполагаемые сроки проверки вырастут. Оплачивать ее будет сам заявитель.

Изменения коснулись и компаний-агентов, помогающих инвесторам реализовать заявки. Такие компании должны в обязательном порядке получить лицензию и пройти официальную регистрацию. Стороны подписывают декларацию, которая свидетельствует, что заявитель знает правила подачи и рассмотрения заявки, а также действует в соответствии с этими правилами, как и компания-агент. Заявитель получает всю необходимую информацию о граничных объемах инвестиций и понимает, что несоблюдение условий программы может означать потерю гражданства. Информацию касательно объектов инвестирования предоставляет компания-агент.

 

Помимо этого заявитель должен воспользоваться услугами компаний-агентов для составления годового инвестиционного отчета, который будет предоставлен властям Кипра.

Дополнительные условия

Одним из условий получения гражданства является приобретение недвижимости и владение ей в течение минимум трех лет. Минимальная стоимость объекта составляет 2 миллиона евро. При этом обязанность по сохранению во владении жилой недвижимости на сумму от 500 тыс евро остается неизменным. Ранее срок владения отсчитывался от даты подписания договора купли-продажи. Теперь же он начинается с момента получения разрешения на строительство.

На что стоит обратить внимание при выборе объекта недвижимости на Кипре →

Чтобы эффективнее контролировать инвестиционные процедуры, Кипр учредил комитет по надзору и контролю. Он будет контролировать деятельность заявителей и компаний-агентов. Если последние не будут иметь регистрации либо будут действовать в обход программы, заявитель не сможет получить гражданство. Еще один аспект — контроль застройки, что сделает механизм приобретения жилья еще более прозрачным и обезопасит как государство, так и заявителя.

Экономический смысл программы получения гражданства за инвестиции заключается в том, что Кипр получает доход от продажи первичной недвижимости в виде НДС. С некоторой долей вероятности можно говорить о том, что Кипр может ограничить покупку вторичной недвижимости для инвесторов.

В число способов получения гражданства Кипра входят приобретение жилой недвижимости на сумму в два или больше миллиона евро, коммерческой недвижимости на сумму от двух миллионов евро (что требует также приобретения жилой недвижимости на сумму от полумиллиона евро), покупка гособлигаций на полмиллиона евро (требует приобретения недвижимости на сумму от двух миллионов евро) и комбинированный вариант, предполагающий приобретение коммерческой недвижимости и гособлигаций.

Если инвестор продаст всю недвижимость, он лишится гражданства. Поэтому ему необходимо сохранить во владении хотя бы один объект стоимостью от полумиллиона евро.

Преимущества

Гражданство Кипра позволит заявителю посещать без виз более чем в 150 стран мира. Налоговая ставка Кипра — одна из самых низких и составляет всего 12,5%. Для уплаты налогов можно выбрать любую страну, что делает условия еще более лояльными. К тому же инвесторы получают дополнительный способ заработка — сдачу в аренду объектов. Благодаря тому, что туристическая сфера в Кипре хорошо развита, проблем с этим не возникнет. Альтернативой Кипру остается программа "Гражданство Мальты за инвестиции".

Одна из компаний, которая способна эффективно посодействовать в получении гражданства Кипра, — "Иммигрант Инвест". Специалисты "Иммигрант Инвест" помогут выбрать жилье и проконсультируют в формальных вопросах получения гражданства.

Иммигрант Инвест

Victory House, 205, Archbishop Makarios Avenue
3030 Limassol, Cyprus
+357 (25) 030-038
[email protected]
https://immigrantinvest.com

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23
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