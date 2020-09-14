Граждан Украины и РФ будут судить за намерения сбыть 162 кг кокаина

Организованная группа лиц планировала сбыть наркотическое средство на территории Украины. Фото: Reuters

Судить будут граждан Украины и Российской Федерации, которые планировали сбыть на территории страны 162 кг кокаина.

Об этом сообщает пресс служба Офиса Генерального прокурора.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении граждан Украины и Российской Федерации по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, организованная группа лиц планировала сбыть на территории Украины и переправить наркотическое средство в страны Европы.

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"В июле 2019 правоохранителями в ходе проведения ряда следственных (розыскных) действий было обнаружено и изъято 162 кг кокаина. На большинстве упаковок было маркировки в виде букв и цифр, которые указывали на его принадлежность определенному наркосиндиката ", - сказано в сообщении.

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