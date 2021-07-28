Границу с Беларусью перекрыли - ГНСУ

Из Украины перекрыли въезд в Беларусь. Фото: "Слово і діло"

Границу на въезд в Беларусь закрыли.

Государственная пограничная служба со ссылкой на посольство сообщает, что закрытие не распространяется на тех, кто направляется по дипломатическим документам, экипажей самолетов, кораблей, поездов, близких родственников белорусов или тех, кто имеет вид на жительство в Беларуси, студентов и абитуриентов заведений Беларуси и людей, которые едут за вакциной.

Прибывших из стран красной зоны в Беларусь отправят на семь дней самоизоляции и не позволят за это время покинуть страну.

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Иностранцы от шести лет должны иметь отрицательно ПЦР-тест на коронавирус. Его нужно сделать в течение трёх дней до пересечения границы.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам перекрыть границу с Украиной 2 июля. Мол, с украинской территории поставляют оружие несуществующим белорусским партизанам.