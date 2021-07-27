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вторник, 27 июля 2021 10:09

Град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

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27 июля на западе Украины резко ухудшится погода. Штормовое предупреждение объявили во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях.

Сегодня ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

"Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Автор: meteo.gov.ua
  В западных областях грозы, днем местами град и шквалы
В западных областях грозы, днем местами град и шквалы

В то же время в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице и Киевской области 27 июля будет сухо и почти безоблачно, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

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Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.

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Дата
27
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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