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пятница, 06 августа 2021 10:40

Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю

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Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Ближайшую неделю будет тепло, но дождливо. Фото: pixabay.com

Ближайшую неделю в Украине будет теплая погода. В большинстве областей столбики термометров будут подниматься до + 28°C. Жарче будет только на Востоке и Юге. Там воздух прогреется до +34°C.

Также, по прогнозам Укргидрометцентра, по всей территории страны прогнозируют осадки. Будут идти кратковременные дожди, местами с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Gazeta.ua предлагает узнать детальный прогноз погоды на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

6 августа - облачно с прояснениями. Сильный дождь, местами гроза, местами возможен град. Температура воздуха днем ​​+22...27°C, ночью +12...17°C.

В Карпатах сильный дождь. Температура днем ​​+17...22°C, ночью +9...14°C.

7 августа - переменная облачность. Сухо. Днем +21...26°C, ночью +10...15°C.

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8 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Среди дня +23...28°C, ночью +10...15°C.

ВОСТОК

6 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Температура днем ​​+28...33°C, ночью +15...20°C.

7 августа - переменная облачность. Умеренный дождь, местами грозы. Температура днем ​​+29...34°C, ночью +15...20°C.

8 августа - облачно с прояснениями. Местами дождь, гроза. Порывы ветра до 10 м/с. Среди дня +29...34°C, ночью +15...20°C.

ЦЕНТР

6 августа - переменная облачность. Дожди, грозы, град и шквальный ветер возможны на Винниччине, Черкасской и Кировоградской. Днем +25...30°C, ночью +13...18°C.

7 августа - облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Температура днем ​​+23...28°C, ночью +14...19°C.

8 августа - облачно с прояснениями. Сухо. Днем +24...29°C, ночью +14...19°C.

СЕВЕР

6 августа - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами град. Днем +23...28°C, ночью +13...18°C.

7 августа - переменная облачность. Ночью дождь, гроза. Днем +21...26°C, ночью +13...18°C.

8 августа - переменная облачность. Сухо. Днем +24...29°C, ночью +13...18°C.

ЮГ И КРЫМ

6 августа - облачно с прояснениями. Кратковременные грозовые дожди с градом возможны в Одеской области. Днем +29...34°C, ночью +16...21°C.

7 августа - переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Днем +27...32°C, ночью до + 21°C.

8 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +27...32°C, ночью +16...21°C.

КИЕВ

6 августа - переменная облачность. Кратковременные грозовые дожди, местами град. Днем +25...27°C, ночью до +18°C.

7 августа - облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем +24...26°C, ночью +15...17°C.

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8 августа - переменная облачность. Без осадков. Днем +27...29°C, ночью +15...17°C.

ОРИЕТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 - 12 АВГУСТА

9-10 августа - облачно с прояснениями. На Западе, Севере и Юге возможны кратковременные грозовые дожди. Температура днем ​​+26...33°C. Ночью +10...16°C, на Юге до +20°C.

11-12 августа - переменная облачность. Дожди вероятные на Западе и Севере. Днем +26...33°C, ночью до +16°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В АВГУСТЕ ЗА 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, + 5,4°C, зафиксировали 6 августа 1949 года в Хмельницком. Наивысшую, + 37°C, 2006 года в Луганске.

Шквальный ветер был в Звенигородке Черкасской области 6 августа 1987-го. Достигал скорости 28 м/с.

Крупный град выпал 6 августа 2001-го в Баштанском районе на Николаевщине. Достигал в диаметре 50 мм.

Ливень прошла 6 августа 2002 года в Измаиле Одесской области. Выпало 35 мм осадков в час.

6 августа из-за непогоды в Украине 440 населенных пунктов в восьми областях остались без света. На территории отдельных регионов мощные ливни подтопили жилые дома и хозяйственные постройки. Ураганом снесло крыши и повалило более 155 деревьев.

Спасатели активно ликвидируют последствия непогоды в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях. Вчера Хмельницкий накрыл сильный ливень. Водой затопило дороги, а кое-где смыло асфальт.

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