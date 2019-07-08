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понедельник, 08 июля 2019 14:49

ГПУ возбудила дело относительно телемоста NewsOne

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ГПУ возбудила дело относительно телемоста NewsOne
ГПУ начала следствие в отношении телемоста с россиянами. Фото с открытых источников.

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовные производства по факту подготовки телемоста между украинским прокремлевским каналом NewsOne и российским "Россия-1".

Подготовку совместного эфира со страной-агрессором расценили как покушение на госизмене. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

"ГПУ зарегистрировала производства о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - уточнил генпрокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NewsOne отменил телемост с россиянами

Луценко подчеркнул, что причастными считаются "от владельца канала к ведущему, который опубликовал анонс".

Всех их вызвали на допрос.

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планируют провести 12 июля. После многочисленных заявлений украинских политиков и анонсированных акций протеста телемост отменили.

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